UPM | Assinado protocolo com a Universidade de Lisboa

Uma delegação da Universidade Politécnica de Macau (UPM) esteve em Portugal onde assinou um protocolo de cooperação com a Universidade de Lisboa (UL). Segundo um comunicado, a cooperação nasce do “consenso [obtido pelas duas instituições] em vários aspectos, nomeadamente no reforço do intercâmbio de docentes e alunos nas áreas de línguas, ciência e tecnologia, saúde”, o “desenvolvimento de projectos de investigação científica, a realização conjunta de conferências e palestras académicas e a troca de publicações académicas”. O objectivo passa sempre por “elevar a cooperação académica entre a China e os Países de Língua Portuguesa a um novo patamar”.

Espera-se ainda, com este protocolo, “que as duas partes possam reforçar e promover o intercâmbio e a cooperação nas áreas do ensino superior e da ciência e tecnologia, formando quadros de alta qualidade para o desenvolvimento da estratégia ‘1+4’ na diversificação adequada da economia de Macau”.

Luís Ferreira, reitor da UL, disse ainda que é dada “grande importância à cooperação com as instituições de ensino superior de Macau e as de outras regiões da China”. Recorde-se que a UL mantém também vários acordos de cooperação assinados com a Universidade de Macau.

Nesta visita, foi também prometido o reforço da cooperação na área das línguas após um encontro da delegação da UPM com a subdirectora da Faculdade de Letras da UL, Filipa Afonso, sobretudo “nos assuntos relacionados com a investigação científica e tecnológica entre docentes e alunos dos cursos de mestrado e doutoramento”, bem como ao nível do LAPE (Local para Aplicação e Promoção de Exames) para o exame das competências em português.