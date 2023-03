UPM | Artigo científico publicado em reputada revista académica

A equipa de Liu Huanxiang, professora do Centro de Descoberta de Fármacos impulsionada por Inteligência Artificial da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Politécnica de Macau (UPM), acaba de ver publicado um artigo científico numa importante revista científica da área da biologia matemática e computacional, a “Briefings in Bioinformatics”.

O artigo em questão, intitula-se “Predicting molecular properties based on the interpretable graph neural network with multistep focus mechanism” e propõe “uma nova rede neural de gráficos para a predição de propriedades moleculares” nos medicamentos. A UPM explica que, no processo de fabrico de novos fármacos, procede-se a uma “optimização gradual das diversas propriedades dos compostos” para garantir a sua segurança e eficácia, daí a importância da predição.

“Nos últimos anos, as técnicas de aprendizagem têm sido aplicadas amplamente em áreas como a predição de propriedades moleculares e a geração de moléculas. No entanto, com os actuais métodos de previsão de propriedades moleculares baseados na aprendizagem aprofundada, a maioria dos modelos são como caixas pretas, que não podem fornecer orientações claras para o design de medicamentos e a optimização molecular.”

Este artigo, veio mostrar, com base “num grande número de resultados experimentais em oito conjuntos de benchmarks”, que o modelo IFGN “tem um melhor desempenho de previsão em tarefas de classificação e tarefas de regressão”. Provou-se ainda que esse modelo “pode identificar com sucesso, em moléculas, os nós-chave que estão intimamente relacionadas com as propriedades previstas, aumentando assim a interpretabilidade do modelo”.