Exposição de fotografia de Alice Im inaugura hoje no The Parisian

O terceiro piso do centro comercial The Parisian, no Cotai, será hoje palco da cerimónia de abertura de três exposições. “Dreamscape Macao-Solo Exhibition of Alice Im”, “Poetic Shadows: Macao’s Rhythms in Contemporary Art” e “The Spirit of China”.

A primeira é uma exposição de fotografia de Alice Im, organizada pela AFA – Art for All Society, escolhida como projecto inaugural do programa “Ephemera – Women Narratives in Contemporary Images Exhibition Series I” para este ano.

“A mostra fotográfica explora temas como a identidade, o lugar e a natureza transitória da existência, oferecendo uma visão espectral de Macau através dos olhos de uma mulher que há trinta anos chama a esta cidade a sua casa. “Dreamscape Macao” convida-nos a explorar os espaços liminares entre a existência e a ausência, a pertença e a alienação, através de uma série de imagens poderosas e evocativas”, refere em comunicado a AFA.

Depois da cerimónia de abertura, a exposição estará patente ao público a partir de amanhã e pode ser visitada até 28 de Junho.

Das paisagens oníricas captadas em fotogramas ao poder da palavra que se esconde nas sombras, o mesmo espaço, a rotunda do terceiro piso do The Parisian, acolhe “Poetic Shadows: Macao Poetry in Contemporary Art”, organizada pela Route Arts Association.

Esta mostra, que volta a imaginar a poesia no mundo digital, propõe ao público uma experiência multimídia que “explora as possibilidades criativas da poesia para além da palavra escrita”. A exposição parte da colaboração entre dez poetas, artistas, engenheiros e músicos de Macau e do Interior da China, explorando a amplitude da palavra em “instalações interactivas, arte sonora e obras de vídeo”.

No dia da abertura da mostra, o público será brindado com duas actuações, às 16h30 e 19h30, de Kam Un Loi e Lam Tana.

Espírito do amor

Finalmente, “The Spirit of China” é uma exposição que reúne trabalhos de 17 fotógrafos de Macau que exploraram a evolução da identidade chinesa através de diversas narrativas fotográficas. A mostra resulta da “interacção dinâmica entre tradição e inovação numa nação em rápida mudança, oferecendo reflexões profundas sobre marcos urbanos, património cultural e expressões visuais contemporâneas”.

Depois da cerimónia de abertura, hoje ao final da tarde, a mostra organizada pela Halftone, estará patente ao público entre amanhã e 11 de Maio. As três exposições podem ser visitadas entre as 12h e as 19h.