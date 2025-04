Fotografia | Pedro Paz revela “Remains of the city” na Livraria Portuguesa

No interlúdio entre o caos urbanístico de Macau e a asfixiante densidade populacional existe um caleidoscópio colorido feito de infinitos detalhes de uma extrema e desoladora beleza. Pedro Paz coleccionou fragmentos de Macau, que vão estar expostos na galeria da Livraria Portuguesa na mostra “Remains of the City”. A exposição, organizada pela Associação Cultural d’As Entranhas Macau, inaugura às 18h30 da próxima terça-feira e estará patente ao público até 6 de Maio.

A mostra que marca a estreia a solo de Pedro Paz “é uma exploração visual da cidade de Macau apresentada sob uma perspectiva única e singular”, indica a organização do evento. As 33 fotografias estão divididas em três séries: “You’ve Got Mail, Framing the Invisible e Where Chaos Meets Color”.

“O trabalho propõe uma visão pictórica, sem a presença humana”, que convida o público “ao longo da exposição a reflectir e a observar o quotidiano urbano de Macau, de uma outra forma, onde os detalhes que muitas vezes passam despercebidos se transformam em composições poéticas de impacto estético”, é acrescentado.

As fotografias que compõem “Remains of the City” foram “captadas em câmara de telemóvel Samsung, por opção e como forma de expressão artística” e são apresentadas em formato digital sobre PVC (40cmx40cm).

Daqui até à eternidade

A organização da exposição destaca a qualidade de permanência do trabalho de Pedro Paz, que “vai além do instante, imortalizando fragmentos da realidade”, conferindo profundidade aos detalhes “que escapam ao olhar apressado dos habitantes da cidade”.

A magnitude que as pequenas coisas podem atingir é revelada nas fotografias de “Remains of the City”, trazendo para a luz do dia partículas invisíveis da cidade normalmente submersas em camadas sobrepostas de realidade. “Observar e reflectir sobre estas fotografias oferece uma experiência que vai além do olhar. Cada imagem convida-nos a redescobrir o significado e a beleza das pequenas coisas do quotidiano”, é indicado pela organização.

Nascido em Lisboa, em 1979, Pedro Paz é licenciado em História, com Minor em Arte e Património. Apaixonado desde pequeno por fotografia, viveu em Macau até 1997, tendo retornado à cidade em 2012. Ao percorrer as ruas e ruelas históricas que marcaram a sua infância, foi redescobrindo elementos de um passado distante, registando paisagens urbanas, texturas, lugares “não habitados” propondo uma série de elementos cénicos de Macau, sem a presença do elemento humano.

A exposição é subsidiada pelo Fundo de Desenvolvimento da Cultura do Governo da RAEM e conta com apoio da Livraria Portuguesa. A curadoria está a cargo de Vera Paz, o design gráfico é de Shao Hio Lam, enquanto Christine Kuok Ka Ieng é responsável pela assistência de produção e tradução.

“Remains of the City” pode ser visitada gratuitamente todos os dias, das 11h às 19h.