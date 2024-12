Sinergia de Macau | Ex-candidato à AL pede fim de monopólios

Johnson Ian, antigo candidato às eleições e presidente da Associação de Sinergia de Macau, pede que haja, com o novo Executivo de Sam Hou Fai, o fim de alguns monopólios em Macau que criam obstáculos a empresas e população.

Num artigo de opinião publicado no jornal Sou Pou, Johnson Ian deu o exemplo verificado na área das telecomunicações com a Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM), que antes da transição já era a única concessionária do sector.

O responsável, que já foi jornalista, refere que mesmo que a RAEM tenha aberto o mercado a outras operadoras, a verdade é que os activos das concessões se mantêm sobre domínio da CTM, cujo contrato tem sido renovado de forma consecutiva pelo Governo, enquanto outras operadoras dependem do arrendamento das linhas da CTM. Johnson Ian destacou ainda o exemplo da Livraria Eslite, de Taiwan; ou Vincent Lo Hong-sui, criador do projecto imobiliário “XinTianDi·Shanghai”, que desistiram de investir no mercado local.

O líder da Sinergia de Macau recordou que, quando era jornalista, entrevistou os responsáveis da Eslite que tentaram abrir em Macau a primeira sucursal do projecto, que já existe em Hong Kong, tendo estes referido que o ambiente de negócios em Macau não permitiu o investimento, tendo optado pela abertura de uma livraria em Suzhou, interior da China. Johnson Ian entrevistou ainda Vincent Lo, com o empresário a admitir que não quis trazer o seu projecto imobiliário para Macau por desconhecer as melhores formas de dar andamento ao investimento.