Nova edição do “Salão de Outono” decorre a partir de dia 14

O “AFA Salão de Outono 2024” abre portas no próximo dia 14 de Dezembro, revelando uma série de obras de arte seleccionadas de artistas locais. A exposição ficará patente no The Parisian, sendo que no dia 14 serão também anunciados os vencedores do “Prémio de Arte da Fundação Oriente”.

Há 15 anos que a AFA – Art for All Society organiza o “Salão de Outono”, que tem como objectivos “criar uma plataforma entre os artistas de Macau e o público”, tendo sido recebidas mais de 250 submissões de peças individuais ou conjuntos de obras. Assim, com o apoio da Fundação Oriente e Sands China, esta edição do “Salão de Outuno” apresenta trabalhos de 113 artistas que irão exibir mais de 200 peças ou conjuntos, “mais do dobro em relação ao número das edições anteriores”.

Participam artistas como Carlos Sena Caires, também académico da Universidade de São José; David Luke Hartung; o arquitecto e fotógrafo Francisco Ricarte; Gui Jesus Carvalho; Lúcia Lemos, ex-directora da Creative Macau, Nyoman Suarnata, Yolanda Kog, Allen Wong, Wong Hio Chit, Si Tou Chak Sam, Nuno Calçada Bastos, António dos Santos Duarte Mil-Homens ou Joey Ho, entre tantos outros nomes bem conhecidos do mundo das artes locais.

Estes trabalhos são expostos em oito salas, representando-se diferentes meios artísticos, como a pintura a óleo, a aguarela, a pintura a tinta, a cerâmica e a escultura. Algumas salas apresentarão trabalhos em formato digital, como a fotografia, a modelação 3D, o vídeo ou a instalação, sendo que haverá salas com maior foco no estilo “Pop Art” e ilustrações digitais da autoria de artistas mais jovens, “dando-se início a um diálogo artístico entre gerações”.

Prémios e convidados

Destaque para o facto de, na lista dos artistas presentes, alguns deles terem sido convidados pela AFA para expor, nomeadamente Lok Kei, o arquitecto Carlos Marreiros; Ung Vai Meng, antigo presidente do Instituto Cultural; o designer Víctor Marreiros e ainda a escultora Cristina Rocha Leiria, conhecida pelo seu trabalho na estátua do Centro Ecuménico Kun Iam.

No que diz respeito ao “Prémio de Arte da Fundação Oriente”, no valor de 50 mil patacas, é aberto a artistas de qualquer nacionalidade com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos. O vencedor irá beneficiar de uma residência artística a realizar em Portugal durante um mês, “permitindo ao beneficiário criar, trocar ideias ou receber formação em instituições de arte públicas ou privadas”.

O vencedor do “Prémio de Arte da Fundação Oriente” do ano passado, o artista Wong Sio Heng, será apresentado no “Salão de Outono” deste ano na “Exposição em Exposição”.