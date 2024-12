Teatro D. Pedro V | Concerto com Zé Eduardo em quadra natalícia

O músico português Zé Eduardo, profundamente ligado ao jazz, será a figura de destaque numa série de espectáculos apresentados pelo Teatro D. Pedro V nos dias 21, 22, 24 e 25 de Dezembro, juntamente com o grupo “Jazz Mission Big Band”. A iniciativa é organizada pelo Instituto Cultural

O natal celebra-se este ano no Teatro D. Pedro V com a série de espectáculos intitulada “Jazz Up para o Natal no Teatro Dom Pedro V”, que decorrem nos dias 21, 22, 24 e 25 de Dezembro. Os protagonistas destes espectáculos são o músico Zé Eduardo, uma das maiores referências do jazz português, e o grupo “Jazz Mission Big Band”.

Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), que promove os eventos, o público poderá desfrutar de noites que combinam “jazz, gastronomia e cultura portuguesa”, celebrando “o Natal no teatro e tendo uma experiência em ambiente cultural, artístico e festivo”.

Tanto Zé Eduardo como o grupo “Jazz Mission Big Band” irão partilhar o palco com as cantoras Marta Garrett e Sofia Rodrigues, apresentando-se “uma série de peças clássicas de jazz e canções de Natal”. O grupo é composto por “grandes artistas de jazz de Portugal e outros países europeus”, apresentando-se, nestes concertos, o “vigor majestoso da banda e o arranjo único das peças de Zé Eduardo”.

O instrumentista e compositor Zé Eduardo é conhecido pela sua dedicação e pelo seu notável contributo para a educação e promoção da música jazz, tanto em Portugal como em Macau, onde tem colaborado com associações e grupos locais nos últimos anos.

O IC descreve que o artista orientou muitos dos principais músicos de jazz europeus, incluindo o premiado saxofonista Perico Sambeat, o qual também fará parte deste concerto. Zé Eduardo possui fortes laços com Macau, tendo participado no primeiro Festival Internacional de Jazz de Macau em 1979. Desde então, tem-se deslocado frequentemente a Macau para realizar iniciativas de promoção e educação na área do jazz, formando muitos músicos.

Os concertos no Teatro D. Pedro V serão ainda complementados por actuações das cantoras locais Amanda e Elisa Chan, bem como os instrumentistas Lam Chak Seng, Chan Hon Chong e Gregory Wong.

“Para além de evidenciar o elo cultural profundo entre Macau e os Países de Língua Portuguesa, este concerto propõe também mostrar os resultados do contributo de longo prazo de Zé Eduardo para a promoção do desenvolvimento da música jazz em Macau”, descreve a mesma nota.

Além da música, haverá lugar à promoção e descoberta da gastronomia portuguesa, pois antes de cada concerto, nas arcadas do teatro, será realizada uma recepção por um chefe de cozinha local especializado em gastronomia portuguesa, podendo o público, mediante apresentação de bilhete, saborear vários petiscos e bebidas tradicionais de Portugal e de Natal neste edifício neoclássico classificado Património Mundial. Os bilhetes para esta série de concertos estão à venda desde ontem e custam 250 patacas.