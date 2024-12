EUA | Pedida libertação imediata e incondicional de jornalista veterano condenado

Os Estados Unidos pediram no sábado a libertação imediata e incondicional do jornalista Dong Yuyu, condenado na China a sete anos de prisão por acusações de espionagem. “Apoiamos Dong e a sua família e pedimos a sua libertação imediata e incondicional”, destacou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em comunicado.

Um tribunal de Pequim condenou no sábado o veterano jornalista de 62 anos a sete anos de prisão sob a acusação de espionagem, segundo um comunicado da sua família citado pela agência Efe. Dong, antigo editor do jornal Guangming Daily, afiliado do Partido Comunista da China (PCC), foi detido em Fevereiro de 2022 após um encontro com um diplomata japonês na capital chinesa.

Miller elogiou o trabalho de Dong como jornalista e editor com vasta experiência, bem como as suas contribuições para os laços EUA-China. Segundo a família de Dong, não estiveram presentes durante a leitura da decisão, nem os seus advogados. Também não receberam nenhuma cópia da sentença.

Através de um comunicado, a presidente do Clube Nacional de Imprensa dos Estados Unidos, Emily Wilkins, afirmou que o tipo de actividades de que Dong Yuyu é acusado inclui falar com diplomatas da Embaixada do Japão em Pequim e almoçar com eles em locais públicos.

“Estas são actividades normais para os jornalistas e Dong interagiu com diplomatas ocidentais durante muitos anos sem se queixar”, frisou. Por esta razão, Wilkins instou o Governo do Japão a refutar imediatamente estas “acusações infundadas contra os seus diplomatas e a Embaixada onde trabalham”.

“Este caso parece ter todas as características de uma detenção arbitrária. Estamos a explorar a possibilidade de abrir um processo junto do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária em nome de Dong Yuyu”, acrescentou.