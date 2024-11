Dengue | Anunciado 31.º caso importado

Os Serviços de Saúde (SS) anunciaram ontem o 31.º caso importado de febre de dengue registado em Macau este ano, o que em conjunto com os nove casos locais faz subir para 40 o número de ocorrências no território.

De acordo com os SS, “o caso foi detectado num homem de 60 anos, residente, que mora na Estrada de Coelho do Amaral”, e que durante o período de incubação foi à cidade de Zhongshan, no Interior.

Na quarta-feira passada, o homem apresentou sintomas como febre, dor de cabeça e dores musculares generalizadas que se agravaram para erupções cutâneas nas mãos e nos pés, no dia seguinte, o que levou a que fosse ao Serviço de Urgência do Centro Hospital Conde São Januário.

A confirmação sobre a infecção chegou na sexta-feira e foi anunciada ontem, em português. O estado do homem é considerado “estável” e os familiares não apresentaram quaisquer sintomas.



Legionella: sexto caso de infecção

Um homem com 74 anos foi diagnosticado como o sexto caso de legionella em Macau desde o início do ano, de acordo com um comunicado dos Serviços de Saúde (SS). Os SS foram notificados na passada quinta-feira, 15 de Novembro, depois do caso ter sido detectado no Centro Hospitalar Conde de São Januário.

O homem tem antecedentes de doenças crónicas, e manifestou sintomas de febre e tosse a 10 de Novembro, tendo ido nesse dia a uma instituição médica. No dia 15 de Novembro, devido à persistência dos sintomas, dirigiu-se ao Serviço de Urgência do CHCSJ onde acabou por ser finalmente diagnosticado com aquela que também é conhecida como a doença dos templários.

O local da infecção não foi indicado, mas o comunicado aponta que o doente viajou para a cidade de Foshan, na província de Guangdong, com a família, de 2 a 3 de Novembro. Os outros viajantes e familiares com quem coabitou não se sentiram indispostos.