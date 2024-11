“Man-yi” | Tempestade “passa a 350 km de Macau

A tempestade tropical “Man-yi” vai cruzar hoje o ponto mais próximo do território, a cerca de 350 km a sul de Macau, de acordo com a trajectória prevista ontem pelos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG).

As autoridades estimavam a probabilidade de emitir o sinal 3 de tempestade tropical esta manhã como “moderada a relativamente alta”. A influência conjunta da tempestade tropical e da monção de nordeste deverá trazer hoje ventos fortes, “atingindo o nível 6 da Escala de “Beaufort”, com rajadas e alguns aguaceiros”.

Por outro lado, a influência da maré astronómica e ventos fortes, poderá causar um aumento do nível das águas nas zonas costeiras, e resultar em “inundações em zonas baixas do Porto Interior com altura igual ou inferior a meio metro. Segundo a trajectória prevista pelas autoridades, a tempestade “Man-yi” irá atravessar a parte setentrional do Mar do Sul da China nos próximos dias, deslocar-se depois para sudoeste, enquanto enfraquece gradualmente.