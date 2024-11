Covid-19 | Impacto no pessoal de saúde durou mais de um ano

Um estudo realizado em Macau por 14 académicos alerta para os efeitos prolongados da pandemia da covid-19 ao nível do estado mental do pessoal de saúde das instituições privadas

Durante a pandemia da covid-19, os trabalhadores das instituições de saúde privadas em Macau mostraram sinais de ansiedade, problemas de sono e depressão, que se prolongaram durante mais de um ano. É esta a conclusão de um estudo publicado na revista World Journal of Psychiatry, com o título “Influence of the continuing COVID-19 epidemic on sleep quality and psychological status of healthcare workers in private institutions”, que recomenda um acompanhamento duradouro desta classe profissional.

A investigação dos académicos de instituições como Universidade de Ciência Tecnologia de Macau, Universidade de Medicina Chinesa de Guangzhou ou da Associação dos Investigadores Praticantes e Promotores da Medicina Chinesa de Macau, teve por base dois inquéritos com profissionais de saúde em instituições de Macau. O primeiro inquérito foi realizado entre Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021, contando com 224 participantes, e o segundo entre Novembro de 2021 e Janeiro de 2022, contabilizando 239 inquiridos. O primeiro caso de covid-19 na RAEM foi identificado em Janeiro de 2020.

“A qualidade do sono, ansiedade e depressão nos trabalhadores da área da saúde nas instituições privadas de Macau foram afectadas pela epidemia da covid-19. Enquanto não se pode dizer que estes factos não se degradaram de forma significante, o estudo mostra que os efeitos negativos se prolongaram por mais de um ano, pelo que merecem atenção”, foi concluído.

Níveis de depressão

De acordo com os resultados apurados, na primeira fase do inquérito 32 por cento dos profissionais de saúde apresentava distúrbios de sono. No segundo inquérito, houve uma redução, mas que não deixou de se aproximar dos 30 por cento, para 28,45 por cento dos inquiridos.

No que diz respeito à ansiedade, foi apurado que na primeira fase 31,25 por cento dos profissionais de saúde viviam com ansiedade, um número reduzido para 28,03 por cento na segunda fase. O estudo não entra em detalhes sobre se eram graus graves ou ligeiros de ansiedade, indicando apenas haver “vários graus de ansiedade”.

Finalmente, o estudo indica ainda que alguns destes sintomas estão ligados a estados depressivos. Ao contrário da tendência para os outros factores analisados, na segunda fase a depressão tornou-se mais presente, ainda que de forma muito ligeira: “50,00 por cento dos profissionais de saúde no inquérito da primeira fase e 50,63 por cento na segunda fase sofreram graus variáveis de depressão”, foi apontado.

Face à persistência de mais de um ano dos sintomas, os académicos recomendam às autoridades um acompanhamento da situação de saúde desta classe: “Recomenda-se um acompanhamento regular como medida padrão para identificar problemas contínuos, prestar apoio adequado e alargar o inquérito a todos os profissionais de saúde”, é destacado.