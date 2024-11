Febre de dengue | Mais dois casos importados

Os Serviços de Saúde (SS) detectaram mais dois casos importados de febre de dengue esta terça-feira. Trata-se, assim, dos 29.º e 30.º casos importados deste ano, sendo que o 29.º diz respeito a uma mulher de 56 anos de idade, residente, a viver no bloco 1 do edifício Lai Va San Chun, na Avenida da Longevidade.

Depois de uma visita à China, a Jiangmen, para visitar a família, no passado dia 25 de Outubro, a mulher começou a ter sintomas a partir do dia 8 deste mês. Actualmente, a doente está internada e encontra-se em estado estável. Os familiares com quem coabita não apresentaram sintomas de indisposição, descrevem os SS. Já o 30.º caso diz respeito a um homem de 48 anos de idade, também residente, mas a viver no edifício Cheng Tou na Avenida do Conselheiro Borja.

Este visitou Zhongshan entre os dias 4 e 8 deste mês, tendo apresentado sintomas no dia 10. O doente também está internado e numa situação estável, sendo que os familiares com quem vive não apresentaram sintomas de doença.