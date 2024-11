Febre de dengue | Registados novos casos locais de doença

Os Serviços de Saúde (SS) registaram esta terça-feira a ocorrência de dois casos locais de febre de dengue numa zona perto da Rua do Tarrafeiro. Segundo um comunicado, os casos foram descobertos na segunda-feira quando funcionários dos SS realizavam pesquisas domiciliárias.

Um dos casos diz respeito a um homem de 61 anos, reformado, que reside nesta zona no Edifício de Santo António, sendo que o familiar com quem vive constitui o terceiro caso local de febre de dengue. Os sintomas do doente começaram a surgir no domingo, tendo este recorrido ao hospital, com o caso a ser descoberto pelos SS na segunda-feira.

O segundo caso local diz respeito a um homem de 25 anos, residente no Edifício Pui Meng, na Rua dos Faitiões. Os primeiros sintomas, como dores de cabeça, surgiram no dia 28 de Outubro. No dia seguinte começaram as manifestações de febre e dores musculares. Os funcionários dos SS também detectaram este caso na segunda-feira.

Os SS confirmam que “existe uma relação, no tempo e espaço”, entre o 24.º caso de febre de dengue importado, confirmado no sábado, também detectado no Edifício de Santo António, com estes dois casos locais. Desta forma, o 24.º caso foi classificado como o sexto caso local em Macau.

Entretanto, na terça-feira, foi registado mais um caso importado de febre de dengue que diz respeito a uma mulher de 43 anos, residente, que se deslocou sozinha à Malásia entre os dias 19 de Outubro e 2 de Novembro. Os sintomas da doença apresentados são erupção cutânea, dores de cabeça, dores nas articulações musculares e fadiga, tendo a mulher já procurado tratamento médico em Macau. Os SS denotam que “após o aparecimento dos sintomas, a doente tem residido em Hengqin e os familiares que coabitam com o doente não manifestaram qualquer indisposição”.