Festival de Gastronomia | Alimentação saudável em destaque

Arranca hoje mais uma edição do Festival de Gastronomia de Macau que se realiza até ao dia 1 de Dezembro. O público poderá desfrutar de vários tipos de gastronomia, incluindo espaços de alimentação saudável promovidos pelos Serviços de Saúde, com a participação do restaurante Riquexó

O território volta a acolher a partir de hoje, e até ao dia 1 de Dezembro, mais uma edição do Festival de Gastronomia de Macau, que volta a disponibilizar, na praça junto à Torre de Macau, mais uma grande variedade de comida para todos os gostos, numa demonstração pública de cultura gastronómica.

A edição deste ano do evento dá destaque à “Competição de Hanfu ao Estilo Chinês”, com a promoção do vestuário tradicional chinês.

O festival funciona de segunda a quinta-feira das 16h às 23h, e aos fins-de-semana, de sexta-feira a domingo, das 15h à meia noite. A entrada é gratuita, existindo transporte gratuito a partir de quatro locais de recolha, o South Bay International Bank, o West Wan Lake Plaza, o Taipa Central Park e o Guanxi Plaza.

No total, os amantes de comida e curiosos de gastronomias diferentes podem experimentar seis categorias diferentes ao nível da culinária, com 16 bancas de comida chinesa, 33 bancas que disponibilizam pratos macaenses, 22 bancas destinadas à culinária japonesa e da Coreia do Sul, e ainda 20 bancas com comidas da região do Sudeste Asiático. Por sua vez, a comida europeia tem direito a 16 bancas, sendo que as sobremesas estão disponíveis em 34 bancas.

Pela sua saúde

Destaque ainda para espaços destinados à alimentação saudável disponibilizados pelos Serviços de Saúde (SS). Segundo uma nota destes serviços, esta oferta no festival está incluída no programa governamental “Restaurante – Alimentação Saudável”, em parceria com a União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau, entidade responsável pela organização do evento.

Assim, os SS garantem que dez empresas participantes deste programa, vão disponibilizar, “pelo menos, um prato saudável nas tendinhas de gastronomia, com vista a promover a cultura gastronómica saudável aos residentes e turistas”.

Os restaurantes que participam nesta iniciativa são o “Estabelecimento de Comidas Little Sweet Sweet”, “Riquexó Self Service”, “Casa Rápido”, “Café Bistro Temático dos Amigos” e “Castelo do Reino Unido”, entre outros.

Até à data, mais de 160 restaurantes e cafés de Macau aderiram ao programa “Restaurante – Alimentação Saudável”, com a disponibilização de legumes, fruta, cereais integrais e comidas com menos sal e açúcar.

Ainda em relação à “Competição de Hanfu ao Estilo Chinês”, o grande destaque do festival, haverá um sistema de votação aberto para escolher os vencedores, estando incluídos prémios pecuniários para 13 participantes. O vencedor irá receber 20 mil patacas enquanto que no segundo lugar se pode esperar um prémio de dez mil patacas, com cinco mil patacas destinados ao terceiro prémio.