SS | Cerca de 20% de idosos sofre de diabetes

Celebrou-se ontem o Dia Mundial da Diabetes, definido pela Federação Internacional de Diabetes (FID) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1991. Dados de Macau de há oito anos, referidos pelos Serviços de Saúde (SS), mostram que “cerca de 20 por cento com idade igual ou superior a 65 anos sofrem de diabetes”, sendo que “com o envelhecimento da sociedade de Macau, a taxa de incidência de doenças crónicas, como a diabetes, vai subir gradualmente e os encargos com estas doenças também vão continuar a aumentar”.

Assim, os SS destacam que esta doença crónica “comum e controlável” é passível de ter um “diagnóstico precoce e gestão eficaz, podendo reduzir o risco de complicações”.

De acordo com estatísticas da FID, os casos de diabetes em todo o mundo atingiram 537 milhões, prevendo-se que o número poderá chegar a 783 milhões em 2045. No caso da RAEM, os SS dizem estar a “promover indicadores de qualidade para a gestão das doenças crónicas, incluindo a regulamentação das normas para diagnóstico e das directrizes de tratamento, como a diabetes, hipertensão, hiperlipidemia e obesidade ou excesso de peso, no sentido de implementar uma gestão normalizada das doenças crónicas”.