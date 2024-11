Creative | Trabalhos de alunos de comunicação da USJ em exposição

Foi apresentada no último fim-de-semana uma nova exposição na Creative Macau. Trata-se de “25”, que mostra ao público os melhores trabalhos de fotografia realizados pelos alunos da licenciatura em Comunicação e Media da Universidade de São José. Eis a oportunidade para ver a “essência vibrante” do território

A Universidade de São José (USJ) associou-se à Creative Macau para expor, na sua galeria, mais uma exposição dos seus alunos. Trata-se de “25”, a “Exposição de Fotografias de Alunos e Antigos Alunos da Licenciatura em Comunicação e Media”, que pode agora ser vista gratuitamente na galeria da Creative Macau até ao dia 30 deste mês.

Segundo a organização, este projecto nasce de uma parceria anual com a USJ com mais de uma década de existência “para apresentar 125 fotografias tiradas por alunos e ex-alunos da licenciatura em Comunicação e Media da Faculdade de Artes e Humanidades”. Assim, “25” é uma exposição “que celebra a essência vibrante de Macau através das lentes de vários jovens artistas talentosos (estudantes e antigos estudantes da licenciatura”.

Esta colecção de imagens apresenta “cinco temas diferentes, cada um deles captando facetas únicas das últimas décadas deste território”, com “paisagens singulares, vida urbana, cultura, natureza e, claro, as suas gentes”. A mesma nota dá conta que cada tema é retratado nas 25 fotografias escolhidas “que ilustram um leque diversificado de perspectivas”.

Parabéns à RAEM

Claro que “25” é também uma forma de celebração do 25.º aniversário do regresso de Macau à China. Esta pretende convidar o espectador a “experienciar a cidade sob uma nova luz, em que cada fotografia conta uma história que reflecte o espírito, a criatividade e as aspirações de uma nova geração e serve também de plataforma para o diálogo sobre a identidade, a cultura e o sentido de pertença da comunidade em Macau, hoje”.

Esta mostra nasce também de uma pesquisa feita no Departamento de Comunicação Social, Arte e Tecnologia da Universidade de S. José a fim de criar “esta selecção comissariada, apresentada em grupos criativos de fotografias de grande simbolismo, significado e beleza”.

Além do curso de comunicação, a Faculdade de Artes e Humanidades disponibiliza formação superior em quatro áreas-chave de estudo, nomeadamente Artes e Tecnologia dos Media; Arquitectura e Design; História e Património; Línguas e Cultura.

Assim, segundo a USJ, proporciona-se “um ambiente multidisciplinar único, no qual os estudantes têm acesso a oportunidades educativas excepcionais e desenvolvem um sentido de ética e integridade como uma pessoa completa, capaz de pensar de forma rigorosa, crítica e criativa”.

O Creative Macau – Centro de Indústrias Criativas é um projecto gerido e desenvolvido pelo Instituto de Estudos Europeus de Macau, tendo sido estabelecido em 2003. Tem por objectivo apoiar e fomentar o desenvolvimento de 12 indústrias criativas em Macau, que passam pelas áreas da publicidade, fotografia, arte, arquitectura ou vídeo, entre outras.