Visita | Xi Jinping recebeu homólogo indonésio Prabowo Subianto

O Presidente chinês encontrou-se sábado em Pequim com o seu homólogo indonésio, na primeira viagem ao estrangeiro de Prabowo Subianto, que quer que Jacarta assuma um lugar mais proeminente na cena internacional.

A visita de Estado do antigo general de 73 anos à China começou na sexta-feira, dia em que aterrou na capital chinesa, e terminou ontem.

Segundo a China News, o Presidente Xi Jinping conduziu sábado uma pomposa cerimónia de boas-vindas ao seu convidado, no monumental Palácio do Povo, junto à famosa Praça Tiananmen, antes iniciarem conversações.

Pequim disse esta semana que esperava que a visita de Prabowo Subianto “promovesse, a um novo nível, a construção de uma comunidade de destino” entre os dois países.

“A China está disposta, juntamente com a Indonésia, a aproveitar a oportunidade desta visita para consolidar a confiança política mútua de alto nível”, disse Mao Ning, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, numa conferência de imprensa na terça-feira.

Prabowo Subianto deverá também encontrar-se com o primeiro-ministro Li Qiang e com a terceira figura do Partido Comunista, Zhao Leji.

O Presidente indonésio tomou posse em 20 de Outubro, prometendo prosseguir a política externa tradicionalmente não-alinhada de Jacarta. Pretende também tornar a quarta nação mais populosa do mundo mais visível na cena internacional.