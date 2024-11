Subianto em Pequim na primeira deslocação do seu mandato como PR indonésio

O Presidente indonésio, Prabowo Subianto, vai visitar a China esta semana, anunciou ontem Pequim, na primeira visita ao estrangeiro do seu mandato, numa altura em que pretende reforçar a posição internacional do seu país.

O antigo general, de 73 anos, vai realizar uma visita de Estado entre 8 e 10 de Novembro, informou Hua Chunying, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado. Prabowo Subianto, que tomou posse a 20 de Outubro, prometeu prosseguir a política externa tradicionalmente não-alinhada de Jacarta. O responsável pretende também tornar a quarta nação mais populosa do mundo mais visível na cena internacional.

A visita à China ocorre depois de a Indonésia e a Rússia terem iniciado os primeiros exercícios navais conjuntos na segunda-feira. Pequim e Jacarta são parceiros económicos próximos.

Entre gigantes

Nas primeiras visitas ao estrangeiro desde que chegou ao poder, Prabowo Subianto também participa na cimeira da Cooperação Económica Ásia – Pacífico no Peru e na cimeira do G20 no Brasil, de acordo com Jacarta.

O Presidente deverá ainda visitar os Estados Unidos e o Reino Unido, informou o jornal Kompas no mês passado, citando fontes do palácio presidencial. Após a vitória eleitoral em Fevereiro, Prabowo Subianto aproveitou o período de transição de oito meses na chefia do Estado para visitar cerca de dez países, incluindo a China.

Subianto pretende seguir uma política externa mais activa do que a do antecessor, Joko Widodo, que se concentrou mais nas questões internas, nomeadamente na economia.

Desde há muito que Jacarta privilegia uma política externa neutra, recusando-se a tomar partido na guerra entre a Rússia e a Ucrânia ou a escolher entre a China e os Estados Unidos, duas grandes potências rivais. Mas Prabowo Subianto apelou ao estreitamento das relações com Moscovo, apesar das pressões do Ocidente.