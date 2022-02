Creative Macau | Exposição de aguarelas de Yui Ng Iok Lin inaugura dia 24

A galeria da Creative Macau recebe, a partir do dia 24, uma nova exposição, desta vez da artista local Yui Ng Iok Lin, intitulada “Fantasy Unending”. A artista, formada em Taiwan, explora sentimentos profundos através das aguarelas, em trabalhos onde a figura feminina ganha destaque

Depois de apresentar uma mostra de fotografia, a Creative Macau exibe, a partir do dia 24, uma nova exposição de pintura, desta feita focada no trabalho da artista de Macau Yui Ng Iok Lin. “Fantasy Unending” [Fantasia sem fim] é o nome da mostra que apresenta trabalhos feitos com recurso à técnica de aguarela e que exploram a temática das emoções interiores e expressões humanas.

Tratam-se de quadros “inspirados em contos de fadas ficcionais e temas espirituais”, nos quais a artista explora a “imaginação dos espíritos e sonhos”, sempre com o foco na figura feminina. Nas suas ilustrações observam-se olhares carregados de sentimentos profundos, com rostos delicados. As mulheres surgem sempre de cabelos compridos e com uma aura de fragilidade e delicadeza, sendo que os trabalhos de Yui Ng Iok Lin contêm também muitos rostos de crianças.

Exposições por aí

Nascida em Macau, Yui Ng Iok Lin formou-se em Taiwan, no departamento de Belas Artes da Universidade Nacional de Educação de Changhua. Além da aposta na aguarela, a artista tem trabalhado também como ilustradora freelance no território.

Desde a sua formação, a artista já fez cinco exposições individuais em Macau e Taiwan, com nomes como “Mumbling to myself” e “Besides The Dining Table”.

Além disso, o trabalho de Yui Ng Iok Lin já foi visto em três exposições colectivas desde 2014, tal como na mostra intitulada “Treasure Island”, que expôs os quadros da licenciatura no NCUE Art Center, em Taiwan. Em Macau, a artista participou ainda, em 2015, na mostra colectiva “Macau Annual Visual Arts”, organizada pelo então Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.