Mostra de Lai Sio Kit pode ser visitada até ao dia 27 no Fórum Macau

Foi inaugurada, na última sexta-feira, a nova exposição individual do artista de Macau Lai Sio Kit, inserida no ciclo de exposições “Policromias Lusófonas”. A mostra pode ser vista no edifício do Fórum Macau até ao dia 27 deste mês. Na cerimónia de abertura, Casimiro Pinto, secretário-geral adjunto do Fórum Macau, disse que esta exposição leva o público a “explorar os interstícios mais profundos da universalidade de Macau”.

Lai Sio Kit foi descrito como um “artista telúrico”, que explora “as cores monocromáticas de branco e preto, que são paradoxalmente luminosas em casamento a buliçosas cascatas em que se revisitam as águas primaveris”. No seu discurso, Casimiro Pinto lembrou também que, nestas obras, “regressa-se aos elementos mais primários e prístinos em que se decide a génese do Ser, do Pensar e do Fazer”.

Por sua vez, o próprio artista pediu que “todos participantes possam escutar, ao apreciarem as obras, a voz circulante da água, que lhes traria a quietude e a serenidade da alma na vida urbana”.

ADM organiza workshops

Nesta mostra, Lai Sio Kit “regressa às paisagens naturais mais exordiais, quase selvagens, enquanto formas de revisitar a quietude do Ser através dos jogos de sombra e luz do Parecer, melhor, da representação cénica de uma pintura aparentemente inscrita na imobilidade, mas de pensamento circulante e recorrente”.

Estes quadros são apenas monocromáticos e, por isso, sem recurso a cores. O artista optou por “dispensar o uso de pigmentos coloridos e privilegiou a diversidade monocromática”.

Os interessados poderão ainda participar em três workshops ministrados pela Associação dos Macaenses, onde serão ensinadas técnicas de croché, arte de Batê Saia e de recortar papel.

Lai Sio Kit é membro da Associação de Artistas da China, Vice-Presidente da Associação de Belas Artes de Macau, Diretor da Associação de Artistas de Macau e Presidente da Associação de Arte Juvenil de Macau.

As suas obras já foram várias vezes expostas na China, incluindo Hong Kong, Macau e Taiwan, bem como no estrangeiro, nomeadamente Portugal, Estados Unidos, Coreia do Sul e Singapura. Já realizou 19 exposições individuais.