Fronteiras | Número de travessias deste ano ultrapassou 2023

A Estação Geral de Inspecção Fronteiriça de Zhuhai anunciou que até à passada terça-feira, o número de travessias fronteiriças através dos postos de Gongbei, Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, Hengqin, Qingmao, Wanzai, Porto de Zhongshan e Porto de Jiuzhou ultrapassou 165 milhões, ou seja, o volume verificado ao longo de todo o ano passado.

Segundo o jornal de Guangdong, Yangcheng Evening News, durante este ano até terça-feira, o número de passagens bateu o recorde diário seis vezes, com o dia de maior tráfego a acontecer a 24 de Agosto, quando se registaram cerca de 722,8 mil travessias.

Quanto ao volume de visitantes transfronteiriços, o posto de Gongbei registou 92,85 milhões de pessoas ao longo do ano, um aumento de 13,6 por cento face ao mesmo período do ano passado. O Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau registou o maior crescimento anual (80,9 por cento), com um total de 22,23 milhões de travessias. Até à passada terça-feira, a fronteira entre Hengqin e Macau foi atravessada 18,43 milhões de vezes, fluxo que representou um aumento de 39,6 por cento. No Posto Fronteiriço de Qingmao foram contabilizadas 29,03 milhões de travessias, mais 31,2 por cento em termos anuais.