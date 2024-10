Aeroporto | Menos 12 mil voos face a 2019

Entre Janeiro e Setembro, o Aeroporto Internacional de Macau (AIM) registou 42.400 voos comerciais, o que significa uma redução de 22,5 por cento, face ao período homólogo de 2019. Esta é uma diferença de 12.325 voos, dado que no último ano pré-pandemia o AIM tinha registado 54.725 voos comerciais.

Quando a comparação é feita com o ano de 2023, os números mostram um aumento 57,8 por cento, ou de 15.537 voos, uma vez que nos primeiros nove meses de 2023 tinham sido contabilizados 26.863 voos comerciais. Só no mês de Setembro, o número de voos comerciais foi de 4.147, um aumento de 20,7 por cento em comparação com Setembro do ano passado, quando se realizaram 3.437 voos.

Também neste aspecto, os números de Setembro estão longe de ser alcançados, dado que existe uma diferença de 44 por cento. Em Setembro de 2019, registaram-se 5.972 voos comerciais, mais 1.825 voos do que no mês passado.