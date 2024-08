Economia chinesa | Li Qiang pede trabalho sólido para atingir metas

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, enfatizou na sexta-feira um trabalho sólido para implementar medidas de reforma e cumprir as metas anuais do desenvolvimento económico e social com o ímpeto de aprofundar ainda mais a reforma de forma abrangente.

Ao presidir à quinta reunião plenária do Conselho de Estado, Li salientou a necessidade de fortalecer a eficácia da reforma com a reforma estrutural económica como ponta de lança, focando em áreas-chave como promover a reforma fiscal e tributária, construir um mercado nacional unificado e avançar a nova urbanização, indica a Xinhua.

Pedindo grandes esforços para melhorar a tendência de recuperação económica, Li disse que deve ser feito ainda mais para expandir a procura interna com foco no aumento do consumo.

O consumo de serviços deve ser aprimorado em termos de escala e qualidade, e políticas de apoio diferenciadas devem ser desenvolvidas para atender às necessidades de diferentes grupos para potenciar totalmente o potencial de consumo, disse, citado pela agência estatal.

Mais investimento

Para impulsionar o investimento, o responsável afirmou que é essencial alavancar efectivamente o papel do investimento do governo e garantir a implementação de políticas de apoio ao investimento privado. O escopo, a escala e a proporção dos títulos especiais do governo local como fundos de capital devem ser aumentados.

O mecanismo regular de comunicação e intercâmbio entre o governo e as empresas deve ser continuamente aprimorado, disse o Li, enfatizando que as vozes das empresas devem ser ouvidas e consideradas, e que as suas dificuldades devem ser abordadas de forma realista.

Novas forças produtivas de qualidade devem ser desenvolvidas de acordo com as condições locais, e a promoção, aplicação e actualização de novas tecnologias e novos produtos devem ser apoiadas, disse ainda.

Li pediu também uma adaptação activa às mudanças e uma melhor abertura, mais esforços para atrair e utilizar o investimento estrangeiro, apoio e melhoria dos meios de subsistência do povo, estabilização do emprego para os principais grupos e novas medidas para aumentar o rendimento dos residentes.

O trabalho do governo deve basear-se na lei, de acordo com Li, que observou que o objectivo fundamental da aplicação da lei administrativa deve ser manter a ordem da economia de mercado socialista, de modo a criar um ambiente de negócios favorável para impulsionar o desenvolvimento inovador de todas as entidades do mercado.