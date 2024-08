Espionagem | Risco de fuga de dados através de torres meteorológicas

A China alertou ontem para o risco de fuga de dados confidenciais através de torres meteorológicas construídas por “várias empresas”, que diz estarem ligadas a agências de espionagem estrangeiras.

Segundo o Ministério da Segurança Pública do país asiático, estas torres meteorológicas estão a ser erguidas em zonas sensíveis do país com o pretexto de medir dados como a velocidade, direcção, temperatura e pressão atmosférica do vento, mas têm como verdadeiro objectivo enviar informações para o estrangeiro.

A televisão estatal CCTV, citada pela agência Efe, noticiou ontem vários casos em que estas empresas se “infiltraram em zonas classificadas”, incluindo um incidente recente em que um habitante de uma cidade costeira denunciou a construção ilegal de uma torre perto de uma zona sensível, suspeitando que esta estaria a recolher dados para o exterior.

De acordo com um relatório a que o canal teve acesso, as autoridades, depois de investigarem e perceberem que a torre podia analisar e enviar dados, conseguiram impedir a que isso acontecesse.

Paralelamente, uma torre perto de uma base científica foi desmantelada depois de se ter descoberto que não estava legalmente registada e que os seus métodos de transmissão eram “complexos, colocando sérios riscos à segurança nacional”.

A localização exacta das torres e os pormenores das alegadas sanções penais não foram divulgados.

Em Maio passado, o mesmo ministério alegou que ONG (organizações não governamentais) estrangeiras tinham “roubado dados” relacionados com o trabalho ambiental do país, o que, segundo o ministério, “representa riscos para a segurança nacional”.