ID | Delegação olímpica chinesa em Macau no fim do mês

A Delegação de Atletas Olímpicos Nacionais irá visitar Macau durante três dias entre 31 de Agosto e 2 de Setembro, anunciou ontem o Instituto do Desporto (ID). A visita será organizada pelo Governo da RAEM, a Administração Geral de Desporto da China e o Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado.

A delegação chegará no dia 31 de Agosto vinda de Hong Kong para Macau. Durante a visita, os atletas vão participar em “actividades de intercâmbio com atletas e jovens de Macau, assim como, participar num sarau, conhecer os locais icónicos da cidade e efectuar visitas às comunidades de Macau. O ID refere que o contacto com delegação irá possibilitar à população “a oportunidade de testemunhar de perto o encanto dos atletas, partilhando a felicidade com todos”.

Os bilhetes gratuitos para o sarau serão sorteados, depois de feita a inscrição online (que abre hoje). O sarau intitulado “O nosso orgulho! – Encontro com a Delegação de Atletas Olímpicos Nacionais em Macau” realizar-se-á no dia 1 de Setembro pelas 19h15 horas na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau.