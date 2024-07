Jogos Olímpicos | Sulu Sou quer presença de Macau

O ex-deputado Sulu Sou defende que Macau deve competir nos Jogos Olímpicos, mesmo que o presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach afaste essa possibilidade. De acordo com uma publicação na rede social Facebook de Sulu Sou, Bach terá dito que Macau não tem reconhecimento internacional para poder competir de forma autónoma.

No entanto, o ex-deputado é contra esta leitura, por entender que há exemplos de participantes, como Guam, que apesar de ser um território dos Estados Unidos participa de forma autónoma. Sou apontou igualmente que Nauru, país no Oceano Pacífico, tem pouco reconhecimento internacional, dado que conta com menos de 10 mil cidadãos.

Por outro lado, Sulu Sou destacou que Macau fez o pedido de adesão ao Comité Olímpico Internacional em 1991, antes de serem promovidas as alterações dos estatutos que impedem a inscrição de membros que não sejam países.

Sou indicou também que de acordo com os mínimos de qualificação para os Jogos Olímpicos, haveria atletas locais a poderem participar no evento. Mesmo que Macau não tenha muitos atletas qualificados, Sulu Sou defende que seria positivo ver os atletas locais a participar nas cerimónias de abertura e encerramento.