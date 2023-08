EUA/China | PM reúne com delegação do Conselho Empresarial

Li Qiang reuniu com uma delegação do Conselho Empresarial, em dia de celebração do 50.º aniversário da instituição. O PM chinês manifestou o desejo de que as duas nações se aproximem e construam um ambiente que favoreça o relacionamento económico

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse na segunda-feira que a China está disposta a trabalhar com os Estados Unidos para que ambos assumam suas responsabilidades como países importantes, defendam conjuntamente as regras do comércio internacional e garantam a estabilidade das cadeias globais industriais e de suprimentos.

Li proferiu as declarações numa reunião com uma delegação do Conselho Empresarial EUA-China (USCBC, na sigla em inglês), liderada por Marc N. Casper, presidente da USCBC, indicou a agência estatal Xinhua.

O PM chinês afirmou que a China e os Estados Unidos, respectivamente como o maior país em desenvolvimento e o maior país desenvolvido do mundo, desfrutam de uma complementaridade económica muito maior do que a concorrência. Li acrescentou que a essência do relacionamento económico entre os dois países é uma cooperação de benefícios mútuos, e a manutenção da cooperação económica e comercial e dos laços económicos de ambos os lados.



Caminho a dois

O PM disse também que as relações e a cooperação económica e comercial China-EUA estão enfrentando certas dificuldades no momento, o que exige que ambos os lados demonstrem sinceridade, se encontrem ameio do caminho e façam esforços conjuntos.

A China e os Estados Unidos certamente podem alcançar o desenvolvimento comum e trabalhar juntos para dar uma maior contribuição para um futuro melhor da humanidade, disse Li, citado pela Xinhua.

A China abrirá ainda mais as suas portas ao mundo exterior. À medida que o país avança no desenvolvimento de alta qualidade e na modernização chinesa, o seu grande mercado tem enorme potencial e oportunidades de crescimento, disse ainda.

O responsável chinês observou que a China continuará a expandir o acesso ao mercado, optimizando o ambiente de negócios, garantindo que as empresas financiadas por estrangeiros recebem tratamento igual às empresas nacionais, promovendo a concorrência justa e protegendo os direitos de propriedade das empresas e os direitos e interesses dos empresários.

Ao felicitar o USCBC por seu 50.º aniversário, Li elogiou as contribuições que fez para melhorar a cooperação comercial China-EUA, desenvolver laços bilaterais e melhorar o bem-estar das pessoas nos dois países.

Por outro lado

Casper e outros membros da delegação disseram que o USCBC apoia o desenvolvimento de relações bilaterais sólidas e estáveis entre os dois países, bem como a cooperação económica e comercial, o que dará um enorme impulso ao crescimento económico de ambas as nações.

Observando que o mercado chinês é crucial para aumentar a competitividade das empresas americanas, afirmou que o USCBC saúda a indicação do governo chinês de que aprofundará a reforma e a abertura. Os responsáveis também expressaram a esperança de que as relações bilaterais se desenvolvam ainda mais para trazer maior certeza às comunidades empresariais dos dois países.