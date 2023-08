Aviação | Companhias norte-americanas querem duplicar voos para a China

As três maiores companhias aéreas dos Estados Unidos esperam duplicar o número de voos para a China nos próximos meses, depois do levantamento das restrições de voos no país asiático, devido à pandemia de covid-19.

Segundo avançou ontem a Europa Press, a American Airlines prevê adicionar três voos semanais entre Dallas, no Estado do Texas, e Xangai no início do próximo ano, uma decisão tomada depois dos seus rivais Delta Airlines e United Airlines também terem aumentado as rotas entre os Estados Unidos e a China nos próximos meses.

As companhias aéreas querem, assim, voltar ao mercado transpacífico, depois de o Departamento de Transporte dos Estados Unidos ter garantido, há alguns dias, que o limite de voos que existe entre ambos os países vai aumentar nos próximos meses.

No total, as três empresas – que actualmente operam apenas quatro voos semanais na China – propuseram adicionar 19 rotas até o final de Janeiro, aguardando a aprovação das autoridades reguladoras. Estes voos adicionais ultrapassam os limites de voos anunciados pelas autoridades norte-americanas.

Os voos entre a China e os Estados Unidos foram regulamentados antes da pandemia por um tratado de serviços aéreos firmado por ambas as nações.

As autoridades norte-americanas cumpriram a regulamentação dos voos, enquanto a China impôs unilateralmente, em 2020, limites aos serviços das companhias americanas, devido à pandemia.