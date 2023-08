GP Macau | Estrela do showbiz de HK pode regressar à Guia

O Grande Prémio de Macau e o showbiz de Hong Kong encontraram-se por diversas vezes na sua história. No pretérito fim de semana, Aaron Kwok, uma figura incontornável do espectáculo em Hong Kong, participou nas corridas que serviram de preparação para o grande evento desportivo da RAEM do mês de Novembro, realizadas no Circuito Internacional de Guangdong (GIC), dando asas à especulação sobre uma eventual participação do artista na 70.ª edição do evento

Apesar de nem o “piloto” nem a equipa o terem confirmado, a verdade é que o nome de Aaron Kwok poderá muito bem aparecer na lista de inscritos do 70.º Grande Prémio de Macau numa das três corridas a serem disputadas com viaturas de Turismo da classe TCR. Dono de uma colecção de automóveis invejável, Aaron Kwok sempre foi um aficcionado e praticante de desportos motorizados, tendo competido, de forma amadora e sempre pontual, em diversas disciplinas do automobilismo, desde monolugares a carros de Grande Turismo.

Na década de 1990s, Aaron Kwok fez parte dos “quatro reis celestiais” da cena “pop” de Hong Kong, dominando, com Jacky Cheung, Andy Lau, Aaron Kwok and Leon Lai, a música, a cobertura mediática, a televisão, a publicidade e o cinema em Hong Kong. Com 58 anos de idade, o “Rei dos Palcos” continua bastante activo, e todos os sábados e domingos ao longo de mês de Julho, a estrela de Hong Kong subiu ao palco Centro de Eventos do Studio City para apresentar o exuberante espectáculo “Aaron Kwok Amazing Dream Live on Stage in Macau 2023”, onde não faltaram peixes tridimensionais, naves espaciais e robótica.

Esta aparição no GIC, num evento com pouquíssima exposição mediática e dimensão desportiva, não será de todo inocente, mas pode proporcionar a Aaron Kwok um regresso ao Circuito da Guia dez anos depois. Em 2013, no 60.º Grande Prémio de Macau, o então representante da Audi Hong Kong teve uma participação acidentada na Taça Audi R8 LMS, desistindo após ter dado um toque na abordagem para a Curva Lisboa numa corrida difícil disputada em piso molhado.

Bom treino

Apanhado pelas objectivas dos fãs a treinar no circuito dos arredores de Zhaoqing ainda no final da passada semana, a verdade é que Aaron Kwok alinhou em ambas as corridas destinadas para viaturas da classe TCR, onde participaram também cinco pilotos de Macau: Kevin Wong, Ng Kin Veng, Ho Ka Meng, Cheong Chi On e Ryan Wong.

Sem qualquer experiência em competição na mais popular classe de carros de Turismo a nível mundial, ao volante de um Lynk & Co 03 TCR da Teamwork Lynk & Co Racing, com as cores da equipa oficial da marca chinesa de automóveis, Aaron Kwok foi 11º classificado na primeira corrida, para depois terminar num muito positivo quinto lugar no segundo confronto. A melhor volta de Aaron Kwok foi menos de um segundo mais lenta que o vencedor da corrida, Lo Sze Ho, em Hyundai Elantra TCR.

Mais especulação

A possível participação de Aaron Kwok no 70.º Grande Prémio de Macau colocou muitos fãs a especularem nas redes sociais sobre a possibilidade deo artista de Hong Kong enfrentar no Circuito da Guia outra cara conhecida do showbiz asiático: Daniel Wu. O conhecido actor de Hong Kong, nascido na Califórnia, é também um grande apaixonado dos desportos motorizados, tendo participado em diversos eventos nos Estados Unidos da América.

Daniel Wu vai estrear-se em provas neste lado do globo, quando o Campeonato de Carros de Turismo da China (CTCC) / TCR China visitar a cidade de Xangai em Setembro. O astro do cinema e lutador de artes marciais vai conduzir o terceiro Honda Civic FL5 TCR da Dongfeng Honda Racing Team nesse fim de semana, que nas duas provas anteriores foi tripulado pelo piloto de Macau André Couto. A Dongfeng Honda apenas confirmou a presença de Daniel Wu para esta prova.