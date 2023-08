Dança do Leão | Competição e festival chegam ao templo de A-Má

A décima edição do campeonato internacional da dança do leão, promovido pelo MGM, acontece entre os dias 6 e 7 de Outubro, enquanto o festival com a mesma temática decorre a partir de 23 de Setembro e até 7 de Outubro. Esta é a primeira vez que os eventos decorrem ao ar livre, com a escolha a residir no icónico templo de A-Má

A operadora de jogo MGM, em colaboração com diversas entidades, volta a apresentar o campeonato dedicado à dança do leão, actividade bem representativa da cultura chinesa. Segundo um comunicado, o “10.º Campeonato Internacional de Dança do Leão 2023 – Torneio MGM” acontece entre os dias 6 e 7 de Outubro na zona da Barra, em frente ao templo A-Má. Está ainda prevista a realização do “Festival da Dança do Leão MGM”, agendado para os dias 23 de Setembro a 7 de Outubro.

A novidade prende-se com o facto de os dois eventos decorrerem, pela primeira vez, ao ar livre, “junto da comunidade”, sendo que a escolha do local, inserido na lista do património histórico protegido e classificado pela UNESCO, dá um novo significado ao evento.

O campeonato de dança do leão já existe desde 2010 e conseguiu estabelecer a sua marca a nível mundial ao longo dos anos, fazendo agora de Macau “uma paragem obrigatória” para este torneio. Espera-se, segundo o comunicado do MGM, grupos de dança do leão de mais de dez países e regiões, que vão apresentar as suas acrobacias junto ao famoso templo de A-Má, igualmente um dos mais proeminentes símbolos da cultura chinesa em Macau.

Por sua vez, o festival integra “uma série de danças do leão culturalmente temáticas”, criando-se “uma sinergia de desportos, arte e cultura que vão transformar a área [da Barra] num local privilegiado para [a expressão] da cultura da dança do leão de Lingnan e para promover este desporto chinês tradicional”. Com estes eventos, a operadora de jogo espera fomentar “a influência da cultura da dança do leão de Lingnan na comunidade local e também a nível global, reforçado a imagem de Macau como um destino turístico internacional e o desenvolvimento da diversificação” da economia.

A cultura Lingnan

Citado pelo comunicado da MGM, Kenneth Feng, presidente e director-executivo da MGM China, afirmou que este ano “marca o início de uma nova jornada para a MGM e para o novo e melhorado campeonato da dança do leão”. O evento em causa “exemplifica a dedicação [da empresa] em torno da promoção e transferência das tradições chinesas e cultura Lingnan”.

“Ao longo dos anos temos vindo a inovar e a reforçar a nossa competição constantemente com novos elementos, criando uma marca de eventos de assinatura ligados ao desporto, turismo e cultura mais diversificada do que nunca”, frisou o responsável, que destacou o lado internacional do evento.

Tratam-se de duas iniciativas “que não apenas promovem o turismo da cidade, mas também dão destaque ao templo de A-Má, a única atracção turística que reúne religião, cultura e turismo”. “Com uma competição desportiva internacional como plataforma, esperamos poder atrair mais visitantes e negócios para a comunidade local, ajudando a apoiar a diversificação económica de Macau”, disse ainda Kenneth Feng. Desde a primeira edição que o campeonato da dança do leão já trouxe a Macau mais de 120 grupos de 15 países e regiões.