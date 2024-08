Habitação para idosos | Estacionamento público considerado caro

A deputada Ella Lei defende que o Governo deve explicar a razão do estacionamento público para automóveis na habitação para idosos ter o custo de 8 patacas por hora durante o dia, e 4 patacas à noite.

Num comunicado, a deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) considerou o preço excessivo e questionou o facto de os parques de estacionamento públicos mais recentes praticarem preços mais caros em comparação com os parques públicos antigos. Como exemplo dos parques mais caros, Ella Lei indicou o Parque de Estacionamento Público ao Ar Livre da Estrada Governador Albano de Oliveira, o Parque de Estacionamento Público do Edifício de Especialidade de Saúde Pública e o Parque de Estacionamento Público do Hospital Macau Union.

A legisladora admitiu ainda ter recebido várias queixas de residentes das futuras habitações sociais na Avenida de Venceslau de Morais e nas habitações públicas na Zona A dos Novos Aterros Urbanos, porque os preços também são vistos como caros. “Além de considerar os custos operativos [na formação do preço], o Governo deve pensar em outros factores antes de tomar uma decisão prudentemente”, apontou Ella Lei.

A deputada pede moderação nos preços estabelecidos pelo Executivo, para que este não seja responsável por “aumentar os custos de vida para a população” ou por “gerar a um aumento dos preços nos estacionamentos privados”.