DST | Alerta sobre perigo de terramotos no Japão

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) apelou aos residentes que se encontrem no Japão ou que vão viajar para se manterem atentos para a possibilidade de ocorrerem terramotos. O alerta foi deixado na manhã de ontem, dado que o Japão é um dos destinos turísticos favoritos dos residentes.

“Na sequência dos avisos das autoridades japonesas sobre a eventual ocorrência de um mega terramoto em determinada área do país, a Direcção dos Serviços de Turismo alerta os residentes de Macau que se encontrem no Japão ou que planeiem deslocar-se àquele país para se manterem atentos e prestarem atenção às informações mais recentes divulgadas pelo governo nipónico”, foi indicado.

“A DST alerta ainda os residentes de Macau que se encontrem no Japão para estarem atentos à evolução do terramoto, aos alertas meteorológicos e às informações sobre prevenção de desastres naturais, seguindo as medidas de prevenção e instruções de refúgio emitidas pelas autoridades japonesas, elevando a consciência de autoprotecção e reforçando a sua própria segurança”, foi acrescentado.

No aviso, foi ainda deixada a indicação que “em caso de necessidade de assistência”, os residentes de Macau podem contactar a Linha Aberta do Turismo em funcionamento 24 horas 00853 2833 3000, a Linha Aberta Global de Emergência dos Serviços de Protecção e Assistência Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, através do 0086-10-12308 ou 00 86 10 65612308, e ainda para a Embaixada da RPC no Japão 0081-3-6450-2195.