Residência de idosos | IAS diz que valor da renda é justo

Hon Wai, presidente do Instituto de Acção Social (IAS), garantiu ao deputado Leong Sun Iok que a renda cobrada aos idosos no futuro projecto residencial do Governo para esta faixa etária é justo, tendo sido definido com base no “valor dos imóveis no mercado de arrendamento e de venda em Macau”.

Este valor “é calculado, de forma geral, a partir da área de construção, pelo que o IAS seguiu a forma de cálculo aplicada no mercado de arrendamento”, tendo ainda usado “a renda dos edifícios industriais por cada pé quadrado de área de construção como referência, a fim de definir a taxa de utilização dos apartamentos residenciais”.

Na resposta à interpelação escrita do deputado, o IAS adianta que, com base nas informações de arrendamento de 139 fracções de edifícios industriais, relativas a Setembro, concluiu-se que a renda mediana por cada pé quadrado da área de construção é de 10.85 patacas, “o que, fazendo o cálculo a partir deste valor com os 753 pés quadrados da área da construção, leva a uma renda mediana de 6,214 patacas por mês”. Além disso, “a mediana da taxa de utilização mensal dos apartamentos da residência do Governo para idosos é de 6,050 patacas, sendo este valor inferior ao obtido no mercado”, defendeu Hon Wai.

O responsável salientou ainda a concessão de benefícios aos idosos, uma vez que “durante a vigência do primeiro acordo de utilização [do apartamento], a taxa de utilização dos primeiros 759 apartamentos sofre uma redução de 20 por cento, a fim de incentivar os idosos interessados a candidatarem-se à residência”.