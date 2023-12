Jogo de massas | Analistas estimam subida no fim do ano

Os analistas da JP Morgan Securities apontam para um final de ano positivo ao nível das receitas do segmento de massas, com o último trimestre do ano a ultrapassar o anterior em 10 por cento. Os casinos de Macau podem fechar Dezembro com perto de 18 mil milhões de patacas em receitas brutas

As concessionárias de jogo podem terminar o ano com mais uma razão para lançar fogo-de-artifício, pelo menos de acordo com as estimativas dos analistas da JP Morgan Securities. Os especialistas emitiram uma nota a traçar um cenário de final feliz para encerrar o ano, com as receitas brutas do segmento de massas a recuperarem para cerca de 80 por cento dos níveis registados em Dezembro de 2019, e cerca de 70 por cento em termos trimestrais.

Nesse sentido, os analistas perspectivam que as concessionárias apurem entre 17,5 mil milhões e 18 mil milhões de patacas em Dezembro nas mesas de jogo, graças à persistência da elevada procura.

Recorde-se que os últimos dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) revelaram que em Novembro os casinos do território facturaram 16,04 mil milhões de patacas, valor que representou uma queda mensal de 17,7 por cento em comparação com Outubro, mês em que as receitas atingiram o valor mais alto desde o início da pandemia de covid-19.

“Acreditamos que a boa performance de Dezembro impulsione os resultados do quarto trimestre no segmento de massas, com receitas brutas até 10 por cento superiores ao trimestre anterior, duplicando a diferença histórica e sazonal de 5 a 6 por cento entre o terceiro e o quarto trimestre”, prevêem os analistas, citados pelo portal GGR Asia.

Feitas as contas

A JP Morgan Securities acrescenta que os resultados do quarto trimestre podem empurrar “as receitas brutas do segmento de massas para níveis que ultrapassem, finalmente, o período antes da pandemia e impulsionem os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, em inglês) para níveis que ficam a 85 por cento dos resultados pré-pandémicos”.

Entre Janeiro e Novembro, as receitas do jogo em Macau mais que quadruplicaram em comparação com igual período de 2022, atingindo 164,5 mil milhões de patacas, valor que ultrapassou o previsto no orçamento de Macau para 2023, que era de 130 mil milhões de patacas.

De acordo com a DICJ, a receita acumulada nos primeiros onze meses do ano representa 61 por cento do montante registado no mesmo período de 2019.