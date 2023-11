Habitação para idosos | Mais de mil candidatos em três dias

Desde que Instituto de Acção Social (IAS) começou a receber candidaturas para o programa “Residência do Governo para Idosos”, na segunda-feira da semana passada, foram recebidas um total de 781 candidaturas referentes a 1.093 pessoas, até às 18h de quinta-feira, ou seja, em três dias.

Das 781 candidaturas, 383 foram apresentadas por uma pessoa, e 398 foram apresentadas por duas pessoas. O IAS revela ainda que durante os primeiros três dias foram prestadas informações a 2.229 pessoas. As candidaturas são ordenadas de acordo com a classificação que lhes é atribuída, independentemente da ordem de apresentação.

Os interessados podem aceder ao Sistema Electrónico de Candidatura à Residência do Governo para Idosos para submeterem candidatura online ou dirigir-se a um dos 15 locais designados para ao efeito, nomeadamente, a sede do IAS, os centros de acção social e a zona de exposição sobre a Residência do Governo para Idosos.