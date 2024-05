Cantopop | Joey Yung em Julho para nova temporada de concertos

Um dos grandes nomes do género cantopop de Hong Kong, Joey Yung, estará em Macau a partir de 13 de Julho para uma temporada de espectáculos intitulada “Joey Yung Eternity Live in Macau 2024”, a acontecer no Centro de Eventos do Studio City no Cotai. Os concertos, que decorrem durante seis fins-de-semana, inserem-se na segunda edição da iniciativa “Melco Residency Concerts”

Nascida em 1980, em Hong Kong, Joey Yung tornou-se num dos grandes nomes do género cantopop feito na região vizinha. A cantora prepara-se agora para vir a Macau para dar uma série de concertos promovidos pela Melco Crown, integrados na segunda temporada da iniciativa “Melco Residency Concerts”. Assim, a tournée “Joey Yung Eternity Live in Macau 2024” irá acontecer durante seis fins-de-semana seguidos a partir de 13 de Julho no Centro de Eventos do Studio City, no Cotai. Os primeiros bilhetes com ofertas promocionais começam a vender-se entre amanhã e o dia 20.

Joey Yung é apelidada de “diva maravilhosa do cantopop”, tendo já actuado, no ano passado, em Macau, também no âmbito do programa “Macau Residency Concerts”, cujos bilhetes esgotaram rapidamente.

Segundo um comunicado da operadora de jogo, a cantora “assistiu a muitos concertos em todo o mundo como inspiração para se preparar para esta edição limitada” de espectáculos, trazendo aos palcos de Macau as canções que têm trazido sucesso à sua carreira. Espera-se um espectáculo de entretenimento em torno do conceito de eternidade e das ideias da busca pelos sonhos e beleza das coisas.

A rainha das baladas românticas de cantopop costuma actuar com roupas “lindas e elegantes” revelando “habilidades de actuação” que fizeram dela uma cantora aclamada pelos fãs. Uma das suas baladas de sucesso, “Little”, costuma ser tocada ao piano “para surpreender os fãs”.

Citada pela mesma nota, a artista disse estar “entusiasmada” por actuar novamente em Macau um ano depois. “No ano passado fiquei muito comovida com o amor e paixão demonstrados pelos meus fãs. Mal posso esperar para regressar em Julho deste ano para a nova temporada da série de concertos da ‘Melco Residency’, pois terei a oportunidade de criar novas experiências com os concertos em torno do conceito de ‘Eternidade'”. Para a artista, a tournée vai servir para partilhar o seu “belo mundo musical, cheio de sonhos, com o público”.

Mais em 2025

Citado pelo mesmo comunicado, Kevin Benning, director-geral do Studio City, disse que será realizado um novo ciclo de concertos da “Melco Residency” em 2025, proporcionando-se, assim, “uma gama mais abrangente de ofertas inovadoras de entretenimento e experiências hoteleiras de topo”. Fica a promessa de que o Studio City irá continuar a “enriquecer o portfólio de entretenimento com novas e surpreendentes atracções a serem reveladas em breve”.

Quanto à presença da artista de Hong Kong, Kevin Benning frisou que a introdução, no território, de tournées de espectáculos tem sido bem-sucedida no território. “Estamos satisfeitos por poder receber novamente a diva da pop Joey Yung no Centro de Eventos do Studio City para encerrar em grande a segunda temporada da ‘Melco Residency Concert Series'”, declarou.