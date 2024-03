Cantopop | Banda “Mirror” actua em Maio na Galaxy Arena

Os “Mirror”, famosa boys band de Hong Kong, prepara-se para dar dois concertos em Macau nos dias 17 e 18 de Maio, na recém-inaugurada Galaxy Arena. Integrados na tour mundial “Mirror Feel the Passion Concert Tour 2024”, os concertos marcam o regresso dos 12 rapazes aos palcos depois de uma paragem forçada devido a um acidente que marcou profundamente a banda e os fãs

Os fãs locais de cantopop, género musical muito popular, e em particular da boys band “Mirror”, de Hong Kong, já podem celebrar a vinda do grupo a Macau para dois concertos. Esta terça-feira, a organização dos eventos anunciou que os “Mirror” sobem ao palco da Galaxy Arena nos dias 17 e 18 de Maio, espectáculos integrados na tour mundial “Mirror Feel the Passion Concert Tour 2024”.

Recorde-se que a banda está desde Janeiro de regresso aos palcos, tendo protagonizado 16 concertos na AsiaWorld Expo, seguindo-se, depois de Macau, actuações em países como Singapura, Malásia, Reino Unido, EUA e Canadá. De frisar que os espectáculos na região vizinha tiveram lotação esgotada.

Esta tour marca o regresso do grupo depois de uma longa ausência de dois meses dos palcos devido a um acidente ocorrido em Julho de 2022 no Coliseu de Hong Kong. A queda de um grande ecrã, de uma altura de quatro metros, feriu dois bailarinos, um deles gravemente. O incidente chocou os fãs. Nos meses seguintes, os 12 integrantes dos “Mirror” optaram por se manter discretos, com os críticos de música a questionar se teriam capacidade para se recompor do ocorrido e voltar aos palcos em forma.

Em Maio do ano passado, voltaram a falar sobre o assunto. Segundo o jornal “The Star”, o bailarino com mais ferimentos, nomeadamente na zona da coluna, Mo Lee Kai Yin, está ainda em recuperação.

“2022 foi, de facto, um ano difícil para nós… e também para os residentes de Hong Kong. Para ser honesto, é muito difícil imaginar que algo desse género poderia acontecer”, disse Edan Lui, um dos integrantes do grupo. “Levámos mesmo muito tempo, e precisámos de muita ajuda, para ultrapassar a situação. Felizmente temo-nos uns aos outros (em termos de confiança), os nossos fãs e famílias (que) também nos deram muito apoio.”

Single em inglês

Composta por jovens com pouco mais de 30 anos, os “Mirror” lançaram, em Março do ano passado, o single em inglês “Rumours”, a fim de chegar a um novo público que não domina o chinês. Tratou-se da primeira vez que a famosa boys band gravou numa língua que é também oficial em Hong Kong.

Também ao “The Star”, Edan Lui esclareceu que o objectivo principal não é chegar a um mercado internacional, assumindo que a banda está ainda a dar os primeiros passos no estrelato.

“O objectivo de lançar ‘Rumours’ não significa que queiramos entrar no mercado norte-americano, ou que pretendemos tornarmo-nos mais internacionais. Não estamos ainda nesse nível. A razão pela qual lançamos um single em inglês prende-se com o facto de, tendo em conta que é uma língua que todos compreendem, teremos a oportunidade de públicos de diferentes regiões possam ouvir as nossas canções.”

Para Edan Lui, lançar “Rumours” pode mesmo constituir uma oportunidade para que esse público “aprenda mais sobre os ‘Mirror’ por causa desta canção”.

Carreiras a solo

É muito provável que “Rumours” possa integrar o alinhamento dos dois concertos de Maio, tal como todas as canções que o grupo tem vindo a gravar desde 2018, ano em que se formou a partir do programa de televisão “Good Night Show – King Maker”. A boys band é composta por Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yueng, Stanley Au, Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan, Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To e Tiger Yau. O single de estreia, lançado a 3 de Novembro de 2018, intitula-se “In a Second”.

Apesar do hiato causado pelo acidente, e de continuarem juntos nos “Mirror”, os membros da banda têm abraçado outros projectos musicais e artísticos, gravando músicas a solo, apresentando programas e espectáculos e até enveredado pela vida de actor, como foi o caso de Edan Lui e Anson Lo, escreveu o “The Star”.

Depois da queda do ecrã, o grupo lançou o single “We All Are” em Outubro de 2022, sendo que nesse mesmo ano venceu o prémio “Best Group Gold Award”, pela primeira vez, no concurso “Ultimate Song Chart Awards Presentation”. Os “Mirror” venceram também, pela segunda vez, o prémio “My Favourite Group”.