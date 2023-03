Studio City | Leon Lai dá série de concertos entre Maio e Junho

A estrela do cantopop de Hong Kong, Leon Lai, inicia, a partir de Maio, um conjunto de espectáculos no Studio City que só chegará ao fim em Junho. O ciclo de concertos “Leon Lai’s Stage On 8” pretende ser um exemplo da chamada diversificação económica e turística. Os bilhetes encontram-se à venda a partir desta sexta-feira

Em Las Vegas, a meca do jogo dos EUA, há muito que estrelas da música de renome mundial assinam contratos milionários para fazerem ciclos de concertos por um determinado período de tempo. Tem sido assim com a cantora Celine Dion, por exemplo, que este ano continua a sua residência no “The Theatre”, na chamada “Las Vegas Strip”.

No caso de Macau, que até à pandemia batia Las Vegas em matéria de receitas do jogo, não existe ainda uma longa tradição de ciclos de concertos com um artista residente. A tendência tem vindo a mudar nos últimos anos. Desta vez, é a operadora Melco Crown a anunciar que, a partir do dia 1 de Maio e até ao mês de Junho, o cantor de cantopop de Hong Kong, Leon Lai, fará uma residência musical no Studio City, no Cotai, com o espectáculo “Leon Lai’s Stage On 8”. Os bilhetes começam a ser vendidos a partir desta sexta-feira, estando programados 14 concertos.

Esta iniciativa integra-se na segunda edição do projecto “Melco Residency Concert Series”, um ciclo de concertos de três anos que traz a Macau grandes nomes da música cantada em chinês. Segundo um comunicado, estes espectáculos pretendem ser um exemplo em como a operadora de jogo “está determinada em promover, de forma consistente, a diversificação e o desenvolvimento [da economia e do turismo] criando experiência de entretenimento e ao vivo sem precedentes para os locais e visitantes”.

David Sisk, Chefe de Operações da empresa, disse estar entusiasmado por receber a primeira residência musical de Leon Lai. “A Melco tem vindo a apoiar o Governo da RAEM no desenvolvimento da estratégia de diversificação ‘Turismo+’, criando experiências de entretenimento e culturais de topo que poderão elevar ainda mais a posição de Macau no Mapa Mundial do Turismo”.

Colecção de êxitos

Esta não é a primeira vez que Leon Lai actua no Studio City, mas será a primeira vez que o fará de forma regular. “É com enorme prazer que estou de regresso aos palcos do Centro de Eventos do Studio City. De cada vez que planeio um concerto, procuro sempre por novos avanços. A minha insistência em constantemente promover experiências de entretenimento inovadoras coloca-me na mesma página que a Melco”, disse.

Citado pelo mesmo comunicado, o artista considera que esta série de espectáculos irá “definitivamente trazer uma nova experiência de concertos para todos os fãs da Ásia”, com uma grande aposta nas novas tecnologias.

Conhecido como um dos reis do cantopop, Leon Lai conta com vários êxitos na sua carreira, como é o caso de “Come Tonight”, “Summer Romance”, “Not A Day Without Thinking of You” e “Just Love Me for One Day”, entre outros sucessos. Foi em 2016 que Leon Lai actuou em Macau, no concerto intitulado “Leon Random Love Songs Live in Studio City 2016 Concert”.