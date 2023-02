Venetian | Concerto “The Night of Stars” reúne a nata do cantopop

Sammi Cheng sobe ao palco do Cotai Arena no próximo dia 18, juntando-se a cantores bem conhecidos de Taiwan e Hong Kong como William So, Pakho Chau, WeiBird, Dear Jane, Cloud Wan e Janees Wong. O espectáculo promete ser uma mistura de música com diversos elementos artísticos

Actriz e cantora, tida como uma das mais bem pagas da indústria, Sammi Cheng Sau-Man é uma das estrelas do espectáculo “The Night of Stars”, que o Venetian oferece aos amantes do estilo cantopop no próprio dia 18, no CotaiArena. Sammi Cheng, nascida em Hong Kong em 1972, é, além de cantora, actriz, tendo feito um enorme sucesso na área da música, tendo atingido o estatuto de diva, com mais de 25 milhões de álbuns vendidos só na Ásia.

Nos anos 90, Sammi Cheng passou a ser conhecida como a “nova rainha do cantopop”, tendo conseguido uma fortuna inimaginável de 100 milhões de dólares de Hong Kong em 2000, competindo com outro actor de Hong Kong conhecido no mundo inteiro, Jackie Chan, o homem das artes marciais que, à época, era o mais bem pago.

Com “The Night of Stars”, o Venetian promete oferecer uma noite com o melhor da cantopop que se faz em Hong Kong e Taiwan. A Sammi Cheng junta-se nomes que contam já com alguma carreira feita neste estilo musical, como William So, Pakho Chau, WeiBird e Dear Jane, somando-se novos nomes do cantopop, como é o caso de Janees Wong.

Todos estes artistas prometem apresentar em palco os grandes êxitos das suas carreiras, correspondendo assim às expectativas dos fãs do cantopop. Toda a produção do espectáculo está pensada para que este não seja um mero concerto, mas sim um espectáculo que combina também a coreografia com diversos outros elementos artísticos.

E ainda…

Em palco vai estar também William So Wing Hong, outro grande nome da indústria artística de Hong Kong, onde nasceu em 1967. Actor e cantor, William So enveredou pelo mundo da música em 1985, quando participou nos prémios “The New Talent Singing Awards”, vencendo a competição. Depois disso, não mais parou, tendo assinado contrato com a editora Capital Artists e lançado o seu primeiro EP.

Também de Hong Kong, chega Pakho Chau que, além de cantor, é compositor e actor. Pakho, com 38 anos, é outro dos grandes nomes da indústria do cantopop, tendo chegado a assinar contrato com a importante editora discográfica Warner Music, de onde saiu em 2017.

De Taiwan chega WeiBird, nome artístico de Wei Li-an, que envereda pelos estilos musicais de mandopop e folk-rock. Até à data, WeiBird já lançou seis álbuns de estúdio, um gravado ao vivo e dois EP. Em matéria de prémios, WeiBird venceu, em 2011, o prémio “Golden Melody Award”, quando estava a iniciar a carreira, tendo ganho também um prémio como melhor compositor em 2015.

Mas nem só de artistas individuais se faz este espectáculo. Os Dear Jane são a banda presente no “The Night of Stars”, formada por Tim Wong, vocalista, Jackal Ng, baixista, Howie yung, guitarrista e responsável pela parte vocal, e ainda Nice Lai, baterista. Os Dear Jane surgiram em Hong Kong 2003 e, apesar de serem um grupo de cantopop, inspiram-se na música de bandas norte-americanas surgidas a partir dos anos 90, como é o caso dos Blink-182 e Green Day.