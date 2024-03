Concertos no D. Pedro V prolongados até 5 de Maio

O Instituto Cultural (IC) decidiu continuar a promover a iniciativa “Noites de Fado”, com concertos de Francisco Moreira e Marta de Sousa, que se repetem no Teatro D. Pedro V entre amanhã, 29, e o dia 5 de Maio, com espectáculos agendados para todas as sextas-feiras, sábados e domingos. O IC aponta, em comunicado, que os concertos de “Noites de Fado” têm sido “calorosamente acolhidos pelo público e pelos turistas desde o seu lançamento no início de Março”, pretendendo-se, assim, “enriquecer ainda mais o cenário cultural e turístico de Macau e proporcionar uma experiência única do encanto do Fado a um público mais vasto”.

Francisco Moreira tem-se destacado em numerosos programas de televisão, casas de Fado e palcos prestigiados. Ao longo da sua carreira, lançou diversos álbuns e composições originais e teve a honra de partilhar o palco com vários mestres do Fado, conquistando o apreço de públicos de diferentes gerações. Por sua vez, Marta de Sousa, criada numa família de músicos e imbuída desde cedo pela influência do Fado, foi incentivada pelo pai a participar em concursos de canto, onde se distinguiu, conquistando vários prémios. Actualmente, é uma das vozes do elenco de uma das Casas de Fado em Lisboa, onde brinda regularmente o público com a sua música.

Comida e exposições

Além dos espectáculos propriamente ditos, o público poderá desfrutar de um beberete com comida e bebida portugueses, servido a partir das 18h na galeria do teatro, ao som de música ao vivo interpretada por músicos locais que tocarão piano eléctrico, guitarra portuguesa, guitarra clássica, violino, saxofone e clarinete.

Também na galeria do teatro estará patente uma exposição sobre a origem e evolução do Fado ao longo dos tempos, com a exibição de instrumentos, recortes de jornais antigos e outras peças pertinentes relacionadas com a história do Fado, “proporcionando aos visitantes um melhor conhecimento sobre o significado cultural e valor artístico do Fado, classificado pela UNESCO como Património Cultural Intangível da Humanidade”, aponta o IC. Os bilhetes para os concertos estão à venda desde ontem.