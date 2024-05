FRC | Leitura e partilha de livros para a infância amanhã

Decorre amanhã, a partir das 10h30, na Fundação Rui Cunha (FRC), uma sessão dedicada ao universo da literatura infantil, intitulada “De Pequenino se Torce o Pepino: Literatura Infantil”, no âmbito do ciclo “Conversas sobre o Livro”. Trata-se de uma iniciativa organizada em parceria com a Associação dos Amigos do Livro em Macau, o Instituto Internacional de Macau e a editora Mandarina, com o objectivo de comemorar o “Dia da Leitura Conjunta em Toda a Cidade de Macau”.

Esta será uma sessão de leitura, com o intuito de perceber quais as histórias preferidas dos mais pequenos e porque gostam de ler. O evento pretende ser uma “agradável partilha de experiências”, com a presença de Sara Augusto e Shee Vá na leitura de textos e poemas. O público é convidado a levar livros para uma sessão conjunta de leitura.

Shee Vá, representante da Associação dos Amigos do Livro em Macau, defende que “ler faz bem à saúde porque exercita a imaginação e a criatividade, além de enriquecer o vocabulário, contribuindo para a fluência da linguagem escrita e falada”. Trata-se, para o médico e autor, de benefícios “que adquirem maior valor se forem cultivados na infância”. A conversa será realizada em português, chinês e, eventualmente, em inglês, conforme os participantes e as leituras sugeridas.