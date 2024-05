USJ | Exposição sobre murais históricos da dinastia Tang

A Universidade de São José (USJ) acolhe até ao próximo sábado a exposição “Idade de Ouro nas Paredes: Exposição especial sobre os murais da Dinastia Tang”, patente desde o dia 30 de Abril.

A dinastia Tang governou a China entre os anos 618 e 907 d.c. e é considerada “uma época de ouro na história” do país, tendo mantido “as tradições das dinastias Qin e Han, ao mesmo tempo que entrelaçava as culturas do Oriente e do Ocidente, criando uma era de prosperidade diferente de qualquer outra dinastia da história”.

A USJ descreve ainda que a pintura foi o género artístico mais próspero neste período, tendo dado origem “a inúmeros pintores de renome”, como Wu Daozi, Yan Liben, Zhang Xuan e Zhou Fang.

Nesta fase, as pinturas em murais ganharam enorme popularidade e expressão. As pinturas murais da dinastia Tang sobreviveram mais de mil anos graças aos esforços de escavação e preservação de arqueólogos e conservadores do património cultural em Shaanxi desde meados do século XX.

São estas pinturas murais que podem ser vistas no campus da USJ na Ilha Verde. A mostra conta com o apoio da Fundação China Soong Ching Ling, a Administração do Património Cultural da província de Shaanxi, e a Associação de Macau para a Educação para as Condições Nacionais. Destaque ainda para a participação do Museu de História de Shaanxi, a Academia de Arqueologia de Shaanxi e ainda a Associação de Embaixadores do Património de Macau e o Museu Belin Xi’an.