USJ | Palestra aborda ligação de Confúcio com ensino do português

João Paulo Pereira, docente da Universidade de São José (USJ), dá amanhã uma palestra na USJ, às 19h, no auditório Dom Bosco, sobre as “Visões de Confúcio na aula de Português Língua Estrangeira em Macau: entre tradição e modernidade”.

Com esta conferência pretende-se “compreender qual o papel das crenças no ensino da língua portuguesa em Macau, na origem de propostas para a adopção de metodologias de ensino específicas para o público aprendente chinês”.

Na base destas crenças, estão as grandes diferenças existentes entre a cultura portuguesa e a cultura chinesa e a herança dos princípios confucionistas na educação do território e da região, aponta uma nota.

Desta forma, perceber a sua validade “implica compreender o contexto sócio-político e educativo de Macau e a influência que os princípios confucianos ainda exercem no perfil do aprendente chinês”. A palestra irá basear-se na apresentação dos resultados de um estudo de caso conduzido em várias escolas do território.

João Paulo Pereira é professor da Faculdade de Artes e Humanidades da USJ. Com um mestrado em Ensino do Português como Língua Segunda e Estrangeira e um doutoramento em curso pela Universidade Nova de Lisboa (UNL), em Didática das Línguas – Multilinguismo e Educação para a Cidadania Global, o palestrante é investigador no CHAM – Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL.

Além de Macau, conta com uma vasta experiência de ensino em vários países da Europa e de África, e nalguns países da Ásia-Pacífico (como o Vietname e a Austrália). A sua investigação centra-se nas áreas da Aquisição de Língua Segunda, do Desenvolvimento de Materiais Didáticos e dos Estudos Interculturais. Tem vários artigos científicos publicados nestas áreas, assim como materiais didáticos para o ensino do Português como Língua Estrangeira.