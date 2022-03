Ucrânia | Gonçalo Lobo Pinheiro participa em iniciativa de apoio a hospital

O fotojornalista Gonçalo Lobo Pinheiro, radicado em Macau há 12 anos, é um dos profissionais que vai participar numa angariação internacional de fundos para apoiar um hospital pediátrico ucraniano.

A United Photographers for Ukraine, iniciativa da revista italiana Perimetro e da organização não-governamental Liveinslums, decorre ‘online’ até quinta-feira, contempla imagens doadas por mais de 200 fotógrafos internacionais e visa apoiar o Hospital Infantil Ohmatdyt, em Kiev, e a Cruz Vermelha Internacional.

Os trabalhos são vendidos aos interessados por 100 euros em formato A4 e as imagens produzidas em sete dias úteis e enviadas para todo o mundo. Gonçalo Lobo Pinheiro contribui com uma impressão captada no Largo do Senado, no centro de Macau.

“O Hospital Ohmatdyt, o maior hospital infantil da Ucrânia, abriga agora pacientes críticos” que não puderam ser retirados e “presta assistência aos feridos de bombardeamentos contínuos da cidade pela Rússia”, refere o comunicado enviado pelo fotojornalista à Lusa.

“A sua equipa, de cerca de 300 pessoas, vive em grande parte no hospital para cuidar dos pacientes e depende de ajuda externa para continuar. Os fundos também serão direcionados para a Cruz Vermelha Internacional, que está a prestar assistência médica em áreas do país actualmente sob ataque militar”, acrescenta. A angariação de fundos decorre através do endereço https://4ukraine.perimetro.eu/ na Internet.