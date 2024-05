Creative Macau | Ana Cardoso apresenta nova exposição

É inaugurada amanhã a nova exposição da estilista local Ana Cardoso, que nos últimos anos se tem dedicado a ensinar as gerações mais novas de designers de moda, além de manter a sua própria marca, Anna Noir. “Self Development”, patente até 8 de Junho, mostra a conexão que o mundo das roupas pode ter com a arte e todo o processo de criação

Ana Cardoso, estilista macaense e docente de moda, está de regresso às exposições, desta vez com “Self Development” [Autodesenvolvimento], inaugurada amanhã na galeria da Creative Macau a partir das 17h. Segundo um comunicado da Creative Macau, que cita palavras da própria Ana Cardoso, esta mostra pretende revelar ao público a visão da estilista sobre a conexão que o mundo da moda pode ter com a criação artística.

“A arte está em todo o lado e nós, como artistas, procuramos inspiração na nossa vida quotidiana. Como designer, procuro sempre a última tendência, moda ou a criação que está em voga. Mas a moda é, também, arte”, aponta.

Ana Cardoso traz, para”Self Development”, uma série de desenhos que “revelam as várias facetas” da designer. “Quero sempre fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e claro que a moda faz parte do meu desenvolvimento e da ligação que tenho com a arte. A moda está ligada aos tecidos, roupas, cordas, tintas. É uma visão que tenho dentro de mim, em que tudo tem inspiração e tudo reflecte a arte. A arte está em mim e em desenvolvimento”, aponta.

A designer macaense diz que, muitas vezes, está concentrada no seu próprio mundo, a pensar nas pessoas que a compreendem, mas, ao mesmo tempo, está dentro de si mesma, “no mundo imaginário”.

Influência materna

Ana Cardoso é filha de Mira Dias, artista macaense, e com ela começou a enveredar pelo mundo da pintura aos 12 anos. Contudo, teve outros nomes bem influentes, como é o caso de Fernanda Dias, poetisa e professora de arte, ou ainda os mestres Mio Pang Fei e Un Chi Iam.

Apesar de ter sido modelo em 1998, Ana Cardoso decidiu enveredar pela área do design de moda, “concentrando-se na sua paixão pelas artes e moda”, tendo estudado em Lisboa.

Ao longo da sua vida académica, Ana trabalhou em design e produção de moda para várias marcas e revistas, entre as quais Nuno Baltazar, Nomada Jeans, Lines lab, uma marca local fundada por Clara Brito e Manuel Correia da Silva, Venessa Cheah e a revista Macau Closer.

Quando regressou à sua terra natal, em 2010, decidiu apostar na sua própria marca, tendo criado a Anna Noir, com que realizou um primeiro desfile na Casa Garden em 2011. No ano seguinte, a estilista apresentou uma nova colecção, a “Retro 40’S” no Clube Militar de Macau. Esta colecção foi seleccionada e premiada como uma das 12 melhores colecções no concurso “Jovens Criadores 2012” organizado pelo CPAI – Clube Português de Artes e Ideias. Foi ainda apresentada em Cascais, Portugal.

Além de apostar nas suas criações, Ana Cardoso tem-se dedicado ao ensino, contribuindo para o desenvolvimento de uma nova geração de estilistas em Macau.

Foi professora de arte e design no Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, deu aulas na Universidade de São José, tendo sido também professora de artes visuais na Escola Portuguesa de Macau. A designer deu ainda aulas de costura na Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal em Macau.

Ana Cardoso recebeu ainda vários prémios nos últimos anos, nomeadamente o terceiro lugar no concurso de ilustração de moda organizado pela CPTTM no ano corrente.

Descreve-se que a artista “procura sempre usar Macau como ponto de partida para o seu trabalho, com o objetivo de desenvolver e internacionalizar a arte” que se faz no território.