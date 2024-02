Ucrânia | PCC culpa política de defesa europeia pela guerra

O artigo do Global Times acusa as políticas ocidentais de continuarem a alimentar um conflito que continua sem fim à vista

Um jornal oficial do Partido Comunista da China (PCC) afirmou na passada sexta-feira que a guerra na Ucrânia é consequência do desequilíbrio na arquitectura de segurança europeia, que “não respeita” as “legítimas preocupações” de segurança da Rússia.

“Movidos por uma arrogância inerente, presunção e atitude egoísta, os Estados Unidos e o Ocidente promoveram a expansão da NATO para leste sem considerar as sensibilidades históricas e geográficas únicas da Rússia e da Ucrânia”, acusou, em editorial, o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC.

O jornal defendeu que o conflito era evitável e que “houve inúmeras oportunidades para atenuar ou mesmo resolver a crise que foram desperdiçadas”.

“Isto acabou por conduzir a uma situação incontrolável”, apontou.

A China recusou condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia e criticou a imposição de sanções contra Moscovo. O país asiático tem prestado importante apoio político, diplomático e económico ao país vizinho. O comércio bilateral registou, em 2023, um crescimento homólogo de 26,3 por cento, para 240 mil milhões de dólares.

Em Dezembro passado, o Presidente chinês, Xi Jinping, voltou a frisar que manter relações robustas com a Rússia é uma “escolha estratégica” da China, durante uma reunião com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishoustin, em Pequim.

Lições globais

Na véspera do segundo aniversário do início da guerra, o Global Times lamentou que os EUA e a Europa ainda estejam a ponderar a imposição de sanções adicionais à Rússia, e que não tenha sido encontrada forma de parar os combates.

“Lamentavelmente, apesar de dois anos de derramamento de sangue, as partes envolvidas continuam a não fazer uma introspecção suficiente”, afirmou.

O jornal citou os princípios da Iniciativa para a Segurança Global, lançada por Xi Jinping, como potencial solução para o conflito.

Promovida por Pequim nos últimos anos, a iniciativa traduz o esforço da China para se aproximar do centro da governação das questões internacionais, através da construção de uma arquitectura diplomática e de segurança que substituía o sistema de tratados e alianças liderado pelos Estados Unidos.

“A Iniciativa salienta que as preocupações legítimas de segurança de qualquer país devem ser levadas a sério e devidamente abordadas, e não devem ser ignoradas ou sistematicamente violadas durante muito tempo”, lê-se no editorial.

O Global Times acusou a “obsessão” e a busca pelos EUA e os seus aliados europeus por “políticas de grupo e confronto” por fazerem outros países sentirem-se “inseguros”.

Isto reflecte preocupações de Pequim com a formação de parcerias de Defesa que buscam conter a ascensão da China no leste da Ásia.

As reivindicações territoriais sobre Taiwan e o Mar do Sul da China suscitaram tensões entre Pequim e quase todos os países vizinhos, desde o Japão às Filipinas. A crescente assertividade da China no Indo-Pacífico levou já à formação de parcerias regionais lideradas por Washington, incluindo o grupo Quad ou o pacto de segurança AUKUS.

“A maior lição que o conflito Rússia – Ucrânia ensinou ao mundo é que a segurança deve ser partilhada, caso contrário, conduzirá inevitavelmente a dilemas de segurança intratáveis”, afirmou o Global Times.