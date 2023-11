MAM | Exposição retrospectiva com obras de Lok Cheong inaugura esta sexta-feira

Um total de 150 obras do artista Lok Cheong, conhecido pintor de Macau, podem ser vistas numa mostra retrospectiva no Museu de Arte de Macau a partir desta sexta-feira. Lok Cheong, falecido em 2006, pintou paisagens e retratos, explorando a aguarela, óleo ou tinta-da-china

“Retrospectiva Centenária da Arte de Lok Cheong” é o nome da nova exposição que pode ser vista a partir desta sexta-feira no Museu de Arte de Macau (MAM), organizada pelo Instituto Cultural (IC) e pela Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau.

A mostra sobre o famoso pintor de Macau, nascido em 1923 e falecido em 2006, apresenta ao grande público um conjunto de 150 obras que abrangem “alguns dos seus desenhos paisagísticos e obras notáveis de amigos artistas, que são mostradas pela primeira vez”, revela o IC em comunicado.

Revelam-se “pinturas a óleo, aguarelas, pinturas a tinta-da-china, desenhos, manuscritos e documentos, ilustrando, no seu conjunto e de forma completa, o percurso e as realizações artísticas de Lok Cheong ao longo de 50 anos”.

Antigo presidente da Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, Lok Cheong sempre procurou “estimular e apoiar os artistas emergentes de Macau, ao mesmo tempo que unia os entusiastas da arte, tendo promovido constantemente o intercâmbio cultural e artístico entre Macau e o Interior da China”. O artista deu ainda “uma grande contribuição para os círculos de pintura locais”.

Cinco áreas

Segundo o IC, Lok Cheong era famoso “não só pelas suas aguarelas, mas também pelas pinturas a óleo e a tinta-da-china”. A exposição no MAM divide-se em cinco áreas, nomeadamente “Amor à Pátria”, “Captando o Carácter de Macau”, “Retratos”, “Desenhando do Coração” e “Obras de Companheiros Artistas”.

A ideia é que todos os trabalhos possam “reflectir o espírito artístico de Lok Cheong que combinava a fusão técnicas de pintura chinesas e ocidentais, bem como o seu fervoroso amor pela Pátria e por Macau”.

No sábado, haverá uma actuação ao vivo protagonizada pela Orquestra Chinesa de Macau no MAM, às 14h, proporcionando “uma experiência que combina melodias e artes visuais”. Segue-se, uma hora depois, uma conversa sobre a “Retrospectiva Centenária da Arte de Lok Cheong”, que será conduzida pelo curador do MAM, Ng Fong Chao. A sessão, realizada em cantonense, contará ainda com a presença de vários artistas veteranos da Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, nomeadamente Ung Si Meng, Cheong Siu Chun, Cheong Iu Sang e Lai Ieng, assim como do investigador do MAM, Chan Kai Chon. Na palestra irá falar-se da vida, carreira e arte de Lok Cheong. A “Retrospectiva Centenária da Arte de Lok Cheong” estará patente ao público até 7 de Abril de 2024.