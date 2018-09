O Museu de Macau inaugura na próxima sexta-feira uma exposição para assinalar o seu 20.º aniversário. A mostra, intitulada “Conjunto de Preciosidades”, divide-se em seis secções: “Pinturas de Lingnan”, “Pinturas de Viajantes Europeus”, “Estilo e Vida”, “O Carácter Multicultural de Macau”, “Olhar Retrospectivo” e “Espaço Educativo”.

Em comunicado, o Instituto Cultural (IC)destaca que a exposição de colecções, que vai estar patente até 24 de Fevereiro, evidencia “o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente ao longo de mais de quatrocentos anos”, patente nos traços das heranças culturais chinesas e ocidentais em obras de arte, em bens de uso quotidiano, ou ainda nos legados de personalidades como Gao Jianfu, George Chinnery e André Auguste Borget que partilham uma indelével ligação a Macau. De modo a permitir ao público compreender melhor a colecção de relíquias culturais do Museu de Macau, a exposição contará ainda com uma exibição multimédia e uma zona educativa.

Já no próximo dia 27 de Outubro tem lugar uma palestra temática sobre as pinturas da exposição de colecções, proferida pelo director do Museu de Arte de Macau, Chan Kai Chon. Durante o período da exposição, vão realizar-se ainda workshops (a 20 de Outubro, 24 de Novembro e 15 de Dezembro), cujas inscrições podem ser feitas através do portal do IC.