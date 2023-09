Diplomacia | Han Zheng reúne com secretário dos Negócios Estrangeiros britânico

O vice-presidente chinês, Han Zheng, reuniu-se com James Cleverly, secretário de Estado para Assuntos Estrangeiros, de Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido, em Pequim, esta quarta-feira.

Han disse que a China e o Reino Unido estabeleceram relações diplomáticas há mais de meio século e alcançaram resultados positivos na cooperação em vários campos.

Face aos riscos e desafios da actual situação internacional, as duas partes, como membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e das principais economias do mundo, devem manter o espírito de respeito mútuo e de cooperação e ganho recíproco, acomodar os interesses centrais e as principais preocupações uma da outra, manter a comunicação nos assuntos internacionais e regionais e promover conjuntamente a paz e o desenvolvimento mundiais, acrescentou, citado pela Xinhua.

“A cooperação económica e comercial é a base para o desenvolvimento sólido e constante das relações China-Reino Unido”, disse Han, acrescentando que os dois governos devem criar um ambiente de negócios sólido e explorar activamente novos pontos de crescimento para a cooperação.

Observando que a China é um país importante com influência global e desempenha um papel cada vez mais importante na governanção internacional, Cleverly disse que o Reino Unido aprecia a importante contribuição da China para a economia mundial e a redução da pobreza.

O Reino Unido está disposto a fortalecer os intercâmbios de alto nível e a comunicação estratégica com a China para construir consensos e aprofundar a cooperação, disse Cleverly.