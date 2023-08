Grã-Bretanha | MNE vai a Pequim pela primeira vez em cinco anos

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, vai estar hoje em Pequim para conversações de alto nível com o Governo chinês, as primeiras em cinco anos

James Cleverly, de acordo com o Executivo britânico, leva na agenda a discussão sobre questões como a segurança cibernética, a segurança internacional e os direitos humanos, bem como a cooperação em problemas globais como as alterações climáticas. Cleverly terá reuniões bilaterais com o homólogo, Wang Yi, e com o Vice-Presidente, Han Zheng.

O chefe da diplomacia britânica tem defendido um aprofundamento do diálogo com Pequim devido à importância da China em questões ambientais ou geopolíticas.

O ministro pretende sensibilizar os dirigentes chineses para pressionarem a Rússia a pôr fim à invasão da Ucrânia, dissiparem as tensões no Mar da China Oriental e acabarem com ações maliciosas no ciberespaço.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, Cleverly também pretende abordar questões como os direitos humanos em Xinjiang e no Tibete, a Lei de Segurança Nacional em Hong Kong e as sanções impostas aos deputados britânicos.

“É importante gerirmos as nossas relações com a China numa série de questões”, argumentou o ministro, vincando que “nenhum problema global significativo, das alterações climáticas à prevenção de pandemias, da instabilidade económica à proliferação nuclear, pode ser resolvido sem a China”.

A aproximação de Londres a Pequim tem sido criticada por deputados mais à direita do Partido Conservador, mas Cleverly defendeu a necessidade de um diálogo directo para estabilizar as relações bilaterais. “A dimensão, a história e a importância global da China significam que não podem ser ignoradas”, salientou Cleverly.

Interesses comuns

A visita do ministro britânico dos Negócios Estrangeiros britânico a Pequim, a primeira desde a de Jeremy Hunt em 2018, foi revelada primeiro pelo porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin. “As duas partes terão discussões aprofundadas sobre as relações entre a China e o Reino Unido e sobre questões internacionais e regionais de interesse comum”, adiantou.

No mês passado, a China criticou a protecção oferecida pelo Reino Unido aos activistas pró-democracia de Hong Kong no exílio, que considera serem fugitivos e pelos quais é prometida uma recompensa por informações que levem à detenção.

Pequim e Londres também estão em desacordo quanto ao estatuto da minoria muçulmana uigur e às suspeitas de espionagem sobre o fabricante chinês de equipamentos de telecomunicações Huawei. A deslocação segue-se a uma visita ontem às Filipinas para encontros com o Presidente, Ferdinand Marcos Jr., e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Enrique Manalo.

Filipinas, Vietname e Malásia são alguns dos países com relações tensas com a China devido às reivindicações de Pequim sobre praticamente todo o Mar da China Oriental.